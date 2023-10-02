印歐「三方經濟走廊」對抗中國「一帶一路」？ 是實際效益還政治意義？

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）今年9月在印度新德里登場的G20領導人峰會，印度、中東和歐洲宣布展開「三方經濟走廊」計畫，被視為對中國「一帶一路」的挑戰。然而專家指出，該項目不具改變規則的影響力，恐政治意義高於實際經濟效益，對印度而言可能還是把外交雙刃劍。

外交政策（Foreign Policy）雜誌總編輯阿加瓦爾（Ravi Agarwal）向BBC表示，三方經濟走廊（India-Middle East-Europe Economic Corridor，IMEC）旨在通過鐵路與航運網路，加強歐亞之間的交通與通訊聯繫。儘管對該地區有利，但也反映了美國外交政策，即任何能促進美國利益、對抗中國的政策。

儘管美國並未涵蓋在項目之中，但三方經濟走廊被許多人視為美國對中國「一帶一路」（BRI）倡議的反擊，印度總理莫迪（Narendra Modi ）近來更在一次廣播講話中表示，這條走廊將成為未來數百年世界貿易的基礎，然而事實未必如此。

無法與「一帶一路」分庭抗禮

2013年提出的「一帶一路」 如今已邁入第10個年頭。今年7月，該倡議的投資總額已突破1兆美元，超過150個國家成為合作辦，近乎是一個全球性的倡議。隨著中國經濟趨緩，放貸速度減緩，種種爭議浮現包括斯里蘭卡、尚比亞等國陷入債務陷阱，義大利等國表態要求退出。

印裔美國學者科納（Parag Khanna）表示，儘管如此，中國仍已取得「驚人的成就」，三方經濟走廊甚至還稱不上「對手」，充其量只能成為一個中等規模的通道，不像「一帶一路」能夠改變規則。

三方經濟走廊並非首個由西方發達國家提出、利用基礎建設遏制中國的日益擴張的途徑。G7與美國在2022年發起的全球基建和投資伙伴關係（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII）就是其中一項，而過去五年來，因應「一帶一路」的倡議激增。

一些分析也警告，不應僅從反對「一帶一路」倡議的角度看待三方經濟走廊，該項目進一步推動當前交易型夥伴關係的趨勢，即各國同時與多個夥伴展開合作。

恐為雙面刃 政治意義高於實際效益

三方經濟走廊目前有目標、有備忘錄，但仍缺乏細節，科納表示，希望能明確看到將承擔投資的主導政府機關、每個政府將分配的資金及時間框架。此外，還須建立新的海關與貿易架構，統一文書工作。

此外，美國、以色列、沙烏地阿拉伯等夥伴國家間，也存在複雜的地緣政治因素，因而看法往往並不一致，在專家看來，這樣的戰術合作要不了多久問題就會浮現。

三方經濟走廊將與埃其蘇伊士運河（Suez Canal）競爭，經濟學家艾亞爾（Swaminathan Aiyar）指出，前者一定程度上改善印度與阿聯酋、沙烏地阿拉伯的關係，卻損害印度與埃及的關係。

且通過蘇伊士運河的海上運輸更為便宜、快捷與省事，艾亞爾表示，三方經濟走廊具有很好的政治意義，「但卻違背了運輸經濟學的所有原則」。