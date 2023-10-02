公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）疾管署今（2）日宣布，公費流感疫苗第1階段即起開打，而今年疫苗品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端共四種品牌，由於公費疫苗不能選擇廠牌， 不少家長紛紛表示，寧可棄權帶小孩去打自費疫苗，高端疫苗在校園恐引發「躲打潮」。

根據疾管署今年4月公告，本年度公費四價流感疫苗得標廠商共有國光349萬3450劑（50％）、賽諾菲192萬1400劑（27.5％）、台灣東洋86萬4630劑（12.4％）、高端70萬7420劑（占10.1％）流感疫苗，高端首度加入公費流感疫苗行列。

高端疫苗在新冠肺炎期間，因未完成臨床試驗獲得緊急授權引發爭議；而其流感疫苗也是購買韓國的疫苗原液填裝，而非原裝引發家長擔憂。由於公費疫苗不能選擇廠牌，校園所施打的品牌也要待當日才知道，引發部分家長寧可帶小孩去打自費疫苗，也不願貿然接種。

對此，疾管署解釋，今年採購之四價流感疫苗，皆已針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市，相關試驗報告經食藥署審查通過。

對於有家長希望校園施打能開放選擇疫苗，疾管署表示，配合公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則， 民眾接種疫苗之廠牌將採隨機安排方式，提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。

但是如果家長不願孩童接種學校提供的疫苗，醫護人員會給予「補種通知單」，家長可以持通知單，但孩子到指定醫療院所接種想要施打的疫苗，仍然屬於公費疫苗。

衛生福利部薛瑞元部長說，隨著防疫措施鬆綁後，及流感病毒開始於社區中活躍；接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，如果家長自行帶孩童去外面接種疫苗的時間就會落後，將會增加感染風險，家長可以自行評估。

疾管署呼籲，112年度流感疫苗接種計畫分2階段開打，第1階段10月2日優先開打對象，包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段11月1日開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，請符合資格民眾踴躍前往流感疫苗合約院所接種。

疾管署也提醒，今年全臺約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。