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常玉首幅美背裸女《花毯上的側臥裸女》估價6億　台北預展搶先看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/06 20:51
常玉1929年油彩畫 《花毯上的側臥裸女》。（圖/佳士得）

常玉1929年油彩畫 《花毯上的側臥裸女》。（圖/佳士得）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）常玉1929年油畫《花毯上的側臥裸女》估價美元2千萬（約新台幣6億元），將於11月28日佳士得香港登場，台北預展將於10月21至22日舉行。

法國華裔藝術家常玉畫風中西融合，以繪畫裸女及花卉聞名，風格兼具東方優雅及西方大膽的配色，被封為「東方Matisse」、「自由中國的Modigliani」，1895年出生於四川的富商家庭，1920年轉赴法國留學，與徐悲鴻，林風眠等成為中國最早期的留法學生之一，組成留法學生組織「天狗會」，之後在巴黎定居，至1966年辭世前僅於1938年短期回中國。

常玉著名的《五裸女》於2019年佳士得香港拍出近4千萬美元的高價，此次將領銜11月晚拍的《花毯上的側臥裸女》於近一個世紀前的巴黎誕生，為藝術家首幅最重要的裸女畫作，乃著名藝術商亨利-皮爾·侯謝(Henri-Pierre Roché) 於1930年代直接向藝術家購入，其後由知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚·克勞德·希耶戴(Jean-Claude Riedel)納入珍藏，現來自德佛斯珍藏，今秋首次在亞洲拍賣會上亮相。

竟然是她！《花毯上的側臥裸女》畫中的美背裸女為模特兒琪琪（Kiki de Montparnasse，本名為Alice Prin），也曾是歌手及舞蹈家，曾為亞美迪歐·莫迪利安尼（Amedeo Modigliani）、藤田嗣治、莫斯·奇斯靈（Moïse Kisling）、曼·雷（Man Ray)和亞歷山大·考爾德）Alexander Calder）等知名藝術家的靈感女神及情婦。

常玉畢生創作約300幅作品當中，只有13幅油畫為1930年代及以前、以躺臥的裸女為題材創作，其中更只有5幅描繪裸女的背面，《花毯上的側臥裸女》獲選為《常玉油畫全集》第一冊封面作品，該冊可稱是歷史意義最為重大的常玉著作。

公眾預展

巴黎 | 10月12至15日 | 佳士得巴黎，9 Avenue Matignon, 75008 Paris
台北 | 10月21至22日 | 台北市中山區樂群二路199號台北萬豪酒店
上海 | 11月9至11日 | 佳士得上海，上海中山東一路1號久事國際藝術中心4層
香港 | 11月24 至28日 | 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

現場拍賣
香港 | 11月28日 | 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心
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油畫
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藝術
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