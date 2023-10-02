中共建政74周年　普丁、金正恩向習近平發電賀

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）昨（1）日為中共建政74周年，北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普丁皆向習近平發送電賀，向習近平表示將與中國更進一步發展友好關係。

俄羅斯總統普丁向習近平致電，他稱呼習近平為「尊敬的習近平先生，親愛的朋友」，並表示，中國在其領導下，沿著社會經濟和科技發展前進，鞏固國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議題中的重大問題。

普丁強調，俄中為全面戰略協作夥伴關係，在所有領域進行卓越的合作，也提及將在「一帶一路」國際論壇期間舉行兩國領導人會晤，稱將有助於加強兩國全面建設性關係，造福兩國友好人民，保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今年10月將於北京舉辦，共有互聯互通、綠色發展、數字經濟等三場高級別論壇，也將舉辦企業家大會，中國外交部發言人汪文斌26日表示，截至當時已有130多個國家代表確認與會。

金正恩則致電表示，中華人民共和國創建後，中國人民堅定團結於中國共產黨的周圍，戰勝歷史的各種挑戰和考驗，為建設社會主義、民族繁榮進行了有力的鬥爭。

金正恩稱習近平在黨和國家建設偉業上取得「令人刮目相看的成就」，也強調北韓將始終如一給予支持和聲援，會為鞏固、發展友好關係、維護地區和世界和平積極努力。