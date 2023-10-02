瓷器天花板！佳士得天民樓珍藏估價破4億　專場亮點台北預展這天登場

(台灣英文新聞/劉怡均 線上採訪報導)佳士得香港將舉辦天民樓珍藏專場拍賣，15件來自元、明、清瓷器估計落槌港幣1億2千萬元（約新台幣5億元），將於10月21及22日台北萬豪酒店舉辦預展讓藏家一睹為快。

天民樓為國際重要私人瓷器藏家，收藏以元青花瓷及明清御製瓷最爲聞名，此次專拍中的元代青花瓷為首次現身市場，佳士得於近日舉辦線上媒體發布會，由佳士得亞洲區主席程壽康主持，並攜手專家介紹拍品亮點。

佳士得和天民樓有著深厚的淵源，佳士得於1994年成立上海辦公室，當時和天民樓借藏品展出，雖然當時收藏風氣沒有如今熱，但吸引排隊人潮足足有5,000人參觀，足見天民樓魅力。

程壽康身為敏求精舍的成員，天民樓兩代主人皆為精舍主席，他回憶20年前自己職業為律師時，當時是精舍裡購賣力最低的「在收藏界地位像小學生」，但天民樓主席很熱衷分享及教學，他們秉信「做人低調不炫耀」都展現在收藏態度，眼光獨到非常有遠見。

針對此場專拍象徵的重要意義，程壽康提及，此次拍賣可見市場上對高端精品、瓷器藝術品需求還是很大，而藏家願意分享多年收藏的精神很可貴，因為傳承跟分享是很重要也很健康的，他盛讚天民樓主人對每件藏品瞭如指掌且近乎執著的態度，勘為「中國瓷器教科書」。



青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶。（圖/佳士得）

此次拍品之一的元青花瓷梅瓶造型典雅，宋元時期常被用為酒氣，一般存世梅瓶均缺失原蓋，此原蓋的留存無疑彰顯出其難得之處，瓶身畫工奔放大氣，發色深邃濃郁如寶石藍，是使用進口蘇麻離青鈷料的高級品種，具有鮮明的時代性，估價約為港幣2千萬至3千萬元。



青花芭蕉瓜竹凸花果實紋菱花式大盤。（圖/佳士得）

磅薄氣勢！同為元代的青花「芭蕉瓜竹凸花果實紋」菱花式大盤極其罕見，口徑逾42公分，結合了「白地青花」、「藍地白花」及模印等多個裝飾技法，因此其燒製難度非常高。由於燒製費用與時間成本高昂，此類盤子只供貴族顯宦使用，故存世量極少，估價為港元2千萬至3千萬元。



清雍正青花纏枝四季花卉紋雙耳抱月瓶。（圖/佳士得）

清雍正雙耳抱月瓶雖為清代官窯瓷器但瓶身仿照明代永樂，十分罕見，北京故宮博物院有一件，但尚未出現在私人藏家手上，因此專家推測此件拍品極有可能和北京故宮的為一對，但也有可能為珍稀孤品，估價為港元2千6百萬。

拍賣將於11月30日香港會議展覽中心登場。