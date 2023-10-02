馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣雙十國慶在即，前總統馬英九今日突然宣布不出席國慶大會，因蔡政府將國慶日英文改為「Taiwan National Day」，他大批「中華民國」國名消失、偷渡「台獨」路線，不遵守憲法。國民黨總統參選人侯友宜力挺，行政院長陳建仁表示不理解轉變，綠委則認為馬卸任前後論述不一。

前總統馬英九今（2）日在臉書表示，過去四十年來從未間斷參加中華民國國慶大會，並以此為榮，但今日，「我以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會。」拋下一枚震撼彈。

馬英九表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。他質問「我們的國名，什麼時候從『中華民國』改為『台灣』了？」並抨擊，這是不折不扣的「台獨」路線，不遵守中華民國憲法，蔡英文違背兩度宣示就職的誓言，更危及台海安全，「對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。」

馬英九表示自己曾呼籲蔡英文與立法院長游錫堃，別再以Taiwan National Day作為國慶英文名稱，但他們依然故我，因此若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「臺獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

各方回應

對於馬英九的表態，侯友宜在下方留言回覆，「我們的國家就是中華民國，中華民國不容民進黨政府刻意遺忘，甚至抹滅，2024必須政黨輪替，讓我們一起升起青天白日滿地紅的國旗，守護中華民國！」

行政院長陳建仁聽聞後表示，馬英九過去也曾參加過國慶活動，國慶日活動就是中華民國各界慶祝的日子，英文這幾年都是「Taiwan National Day」，前總統馬英九過去也曾參加過國慶活動，「不理解為什麼突然就不參加」。

陳建仁認為，國慶日就是團結全國、大家一起向前的大好日子，希望大家能夠團結在一起來參加這重要的活動，一起捍衛中華民國台灣主權、自由與民主，一起來慶祝國慶，讓台灣繼續往前走。

民進黨立委莊瑞雄則在記者會上表示，馬英九過去在2011年總統選舉辯論會時說，台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，就像一般人不會用正式名稱叫荷蘭及英國一樣，「稱呼我們的國家是台灣或中華民國，都沒有問題」，且連續看這麼多年「Taiwan National Day」，現在卻說不想偷渡台獨路線，著實奇怪。

莊瑞雄表示，仍舊歡迎馬英九以卸任總統身份參加國慶慶祝活動，展現全國不分黨派的團結一致。