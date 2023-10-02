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【杭州亞運台灣隊】競速溜冰3000公尺接力封王稱后！代表隊累計破11金　

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/02 10:56
杭州亞運滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽2日登場，女子組劉懿萱（右）、李孟竹（左）、楊合貞 （中）為台灣代表隊奪下第10金。&nbs...

杭州亞運滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽2日登場，女子組劉懿萱（右）、李孟竹（左）、楊合貞 （中）為台灣代表隊奪下第10金。&nbs... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）台灣之光閃耀亞運，今（２）日登場滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽中，台灣女將先是聯手為代表隊穩摘第10金，男子組隨後也不負眾望，為台灣隊再奪第11金。

本屆亞運台灣隊滑輪溜冰女將氣勢如虹，9月30日競速溜冰女子10000公尺計點賽上，施沛妤、楊合貞「金包銀」，1日競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、劉懿萱二度「金包銀」，李孟竹更寫下衛冕金牌的佳績，可謂誰與爭鋒。

相關閱讀：滑輪溜冰亞運再度「金包銀」　李孟竹、劉懿萱奪台灣第8金、第10銀

今日奪牌女將劉懿萱、李孟竹、楊合貞、施沛妤氣勢登場，開賽就緊抓最大競爭對手韓國隊，第3圈就發動攻勢，第4圈開始拉出領先優勢，韓國女將緊追在後，一度縮短雙方差距，但仍無法超越台灣隊的領先優勢，最後一圈台灣女更是拉開差距，最終輕鬆4分19秒447成績為滑輪溜冰項目抓下女子第３金，也為代表隊摘下指標性第10金，達成體育署賽前設下目標。

稍後滑輪溜冰「金庫」再發威，競速溜冰男子3000公尺接力賽中，男子組的趙祖政、黃玉霖、陳彥成、柯福軒以4分19秒950的成績過關斬將闖入決賽，決賽以4分05秒692成績為台灣搶下第11金。

昨日趙祖政在競速溜冰男子1000公尺爭先賽中鍍銅，現在好事成雙；黃玉霖儘管昨天因被選手推擠造成推人被判失格，難過落淚，今天也打起精神，為自己留下金牌的肯定；柯福軒在賽前練習意外右手無名指開放性骨折，但也克服傷勢為自己的圓夢。

【杭州亞運台灣隊】競速溜冰3000公尺接力封王稱后！代表隊累計破11金　
杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，台灣選手趙祖政、黃玉霖、陳彥成、柯福軒為代表隊搶下第11金。（圖／中央社）
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2023/10/01 17:07

更新時間 : 2023-10-04 02:48 GMT+08:00

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