〈時評〉台灣雞蛋生產落後 沒改革甭談自給自足

近年因禽流感、氣候異常、飼料大漲，導致產銷失調，已造成台灣社會不小的衝擊，徹底檢討改革長期以來落後的生產方式，重建科技化、現代化的養雞模式，保護產能及品質，力求自給自足，應是努力的目標。

過去30年，世界雞蛋產量增加1.5倍，平均每年產量增加 2.5%至 3％，全球雞蛋供應非常穩定。亞洲是全球最大雞蛋產地，約佔全球6成以上，第一名是中國，全年生產5660億餘萬顆雞蛋，佔全球總產量35%。自1985年開始，即維持冠軍寶座，共有9億隻雞，每年持續以 2％ 數量成長，以滿足 14 億人口的需求。

雞蛋產量第2名是美國、印度、日本、墨西哥、巴西、印尼、土耳其、法國、德國。德國及日本生產雞蛋，一直是各國的模範，尤其德國是歐盟委員會最標準的雞蛋標籖主要支持國，科學化打破格子籠飼養模式，放養模式，對雞隻生長，提供了相當優良的友善環境，重視家禽、家畜福利，創造高產能績效。

日本打破傳統「雞蛋不能生吃」的迷思，科學化的養雞模式，品質管制嚴格，作業流程從清洗、消毒、蛋液分析、重量測量、新鮮度控制、分級包裝，一貫作業，每一個流程細節都相當嚴格，才能保障雞蛋能夠達到生食的標準，而且產量足以供應全國1億2千多萬人的需求。

當前國際雞蛋市場，確實遭遇相當大的困境，共同的麻煩是禽流感流行、氣候變遷，以及飼料價格大漲。美國最近撲殺5800萬隻雞，歐盟也撲殺5千萬隻家禽，日本撲殺1300萬隻，英國被迫要求家禽全部關在室內隔離，以至於東京蛋價創下1993年以來新高，比去年大漲一倍，美國雞蛋漲幅不下日本，使得美墨邊界現在走私最大的商品，不再是黑槍與毒品，而是雞蛋，數量是過去的4倍。

台灣去年因為禽流感，撲殺約4百萬隻雞，蛋雞數量從3504萬隻，下降到只剩3103萬隻，產蛋從每天12萬箱，減少到11.2萬箱，每箱2百顆，目前每天雞蛋不足約2百萬顆，雞蛋產量不足，真正挑戰的原因是雞蛋生產方式落後，傳統養雞場數量高達91.7%。全台1613個蛋雞場中，現代化水簾式僅有75場，高床式59場。

傳統養雞場衞生條件差，8成的蛋雞生活在格子籠中，每籠二至四隻，每三籠堆疊，生活空間狹窄，許多雞隻終其一生，都無法展翅啼叫，互相踩踏，打架互啄頻仍，生存環境惡劣，如何期待蛋雞有高產能，加上雞糞惡臭，全台每年200萬噸雞糞，清理不易，各養雞場都相當頭痛。

氣候暖化，影響蛋雞產蛋效率，2022年3月，嘉義出現最高溫32.1度，最低溫僅9度，劇烈溫差變化大，整體產蛋率快速下降到6成4，氣候異常對傳統雞舍雞隻衝擊最大，造成產蛋率低落。根據聯合國糧農組織（FAO）統計指出，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣只有190顆，遠低於平均值。

蛋雞與人口數量比，台灣是1.84 比 1，亦即將近 2 隻蛋雞，才能產出1人的雞蛋需求；德國是0.59；法國1；英國0.87；日本1.13；韓國1.4。台灣蛋雞的產蛋率只有0.52，日本0.84，美國0.78，加拿大0.81，義大利0.82，墨西哥0.74，西班牙0.79，德國0.72，英國0.65。各項數據比較，台灣的養雞效能均落後。

台灣養雞事業，正陷入「雞越養越多，雞糞快速增加，雞蛋卻減少」窘境，以2021年為例，全台4387萬多隻雞，比2016年3927萬隻雞多，台灣人口並未增加，但是雞蛋卻越來越少，結論是蛋雞不是養得不夠多，只是養不好，環境差，產蛋效能欠佳，傳統養雞模式，亟待全面改革。

台灣AI人工智慧與物聯網發展先進，可惜未善用於雞蛋生產，相較之下，全球最大的雞蛋生產國中國，透過大規模科學化養雞模式，每年平均增加3420公噸雞蛋生產量，其中產蛋最多的省份在河南、山東、河北、遼寧、江蘇。最大蛋雞育種中心，每年可孵化6千萬隻小雞，飼養環境以人工智慧化管理，控制溫度、濕度，生產線飼料攪拌、餵食、清雞糞，全部機械化、自動化管理，減少傳統人力達8成。

選擇優良幼雞育種方式，已透過育種基因晶片，在雞蛋尚未孵化之前，即選擇優良品種個體，汰劣存優，並透過敲擊蛋殼聲波，淘汰劣質雞蛋，高效率且大規模化的生產，有效提升雞蛋產能。最有名大規模養雞致富的案例，是福建聖農發展股份有限公司，養雞場面積廣達8平方公里，以70萬人民幣起家，引進歐美國家大規模養殖生產模式，將雞隻從頭到腳，全部充公利用，竟然能夠連續9年躋身富比士排行榜。

他山之石可以攻錯，台灣政府應向其他成功養雞國家取經，運用科技大規模生產、管控品質，才能滿足全國鷄蛋生產的需要。過去幾年，台灣雞蛋經常發生產銷失衡，農委會遠見不足，失職失能已久，每遇短缺均推諉疫情緣故，未善盡主管機關對蛋品產銷調控職責之咎甚明，未來應記取教訓，積極善用自身科技優勢，從生產面到風險控管做出改進。