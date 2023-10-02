〈財經主筆室〉日本為人口老化再放寬移民政策　台灣面臨超高齡社會做了什麼？

長期不開放移民的日本為了人口老化， 最近幾年做出了重大政策轉向！繼2021年開放從事特定藍領工作 的外籍人士，可以無限期留在日本後，今年移民制度再進一步放寬， 符合條件外國人最快1年即可拿到永住權(綠卡)，台灣在2025 年就即將進入超高齡社會，面對人口老化的問題， 又做了哪些準備呢？

日本總務省9月中旬最新統計，日本80歲以上人口首度超過10% ，所謂老年人，也就是65歲以上公民比例不僅達到史上最高的29 .1%，也在全球範圍居冠。CNN新聞報導就形容， 這是日本人口迅速老化危機之中，最新一個令人擔憂的里程碑。

其實，今年1月日本首相岸田文雄曾發出警告， 即使鼓勵老年人勞動，仍不足以抵銷高齡危機帶來的社會經濟影響， 若不採取行動，國家將處於「無法維持社會功能的邊緣」。 因為日本身為全球第3大經濟體，人口老化速度太快， 讓勞動力短缺、退休金與醫療保健的財政來源等問題卻日益嚴重。

日本政府為了應對高齡困境、重振停滯經濟，過去10年來不斷鼓勵 長者及家庭主婦重返職場，如今全國有多達912萬老年人還在工作 ，而此數字已經連續19年增長，該國65歲以上勞工占全國勞動力 逾13%，老年人就業率是全球主要經濟體之中最高的， 但仍不足以解決勞動力不足造成的危機。

移民議題長期以來是日本的禁忌， 因為許多日本人重視其族群的單一性， 但人口減少及老化導致的嚴重勞工短缺， 使得日本開放政策的壓力日益增加，讓長期不開放移民的日本，做出了重大政策轉向。

最近幾年日本對於移民政策改變包括：

一、2019年生效的法律，包含農業、營建、環境衛生等14個部 門的「特殊技術勞工」，已經被允許可以居留日本5年， 但不能攜帶他們的眷屬。

二、2022年財政年度開始，開放從事特定藍領工作的外籍人士， 可以無限期留在日本。

三、2023 年2月日本政府召開有關吸納外國人才的相關閣僚會 議，為吸引更多在關鍵知識或技術方面優秀的海外人才， 決定新設吸納制度，有碩士學位且年收逾2,000萬日圓（ 約新台幣458萬元）的專業人才，在日本居住1年後， 就可以申請永住權(永久居留權)， 通常外國人要取得永久居留權至少需在日本住10年，但如今「 高度專門職」居住日本3年或1年即可申請取得。

根據國發會2022年發布的資料，2025年台灣將進入超高齡社 會 (即65歲以上人口占總人口比率超過20%），預估2028年 15至64歲工作年齡人口占總人口的比率開始低於2/3， 人口紅利消失，代表勞動力已不若以往充沛， 社會的經濟負擔也相對較重，台灣必須面對「超高齡社會來臨」及「 人口紅利消失」兩大衝擊。

國發會報告指出，2052年起， 台灣老年人口占比將高於其他主要國家，在2057年開始占比突破 40%，僅次於最高46.4%的韓國， 可以想像社會中幾乎是每兩人有一位是老人，屆時， 社會中無論是勞動力、照護人力、醫療資源、長照資源、 社會福利等將均是嚴重的挑戰。

國發會表示，未來台灣人口有5大課題，一是努力提升生育率， 以減緩人口老化速度；二是開發高齡及女性人力資源， 充裕勞動供給數量；三是鼓勵產業轉型及育才，減輕勞動需求壓力； 四是檢討移民政策，擴大勞動供給來源； 五為建構共榮自主的高齡社會，完善老年保障。

政府看似對人口老化產生問題有深入了解， 也提出各種可能的解決之道， 但目前似乎都只停留在紙上談兵階段，實質性的作為並不多， 自然無法產生該有的效益。以日本為例，為解決勞動力不足，近10 年來不斷鼓吹老人重返職場就業外，並修法將法定退休年齡延後至7 0歲，政府也不斷放寬移民政策來補足勞動不足。

亞洲主要國家普遍都面臨人口老化問題，就以2021年65歲以上 勞參率來看，南韓是36.3%、新加坡32.9%、日本25. 6%，台灣則為9.2%，意即，台灣65歲以上老人仍有工作的比 例不到一成，台灣政府在鼓勵老人重返職場就業、 解決勞動力不足的問題上，做得好嗎？