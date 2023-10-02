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〈財經主筆室〉日本為人口老化再放寬移民政策　台灣面臨超高齡社會做了什麼？

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By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/10/02 17:04
圖為日本東京街頭的行人 (路透2022年11月檔案照片/Kim Kyung-Hoon)      &nbsp...

圖為日本東京街頭的行人 (路透2022年11月檔案照片/Kim Kyung-Hoon)       ...

長期不開放移民的日本為了人口老化，最近幾年做出了重大政策轉向！繼2021年開放從事特定藍領工作的外籍人士，可以無限期留在日本後，今年移民制度再進一步放寬，符合條件外國人最快1年即可拿到永住權(綠卡)，台灣在2025年就即將進入超高齡社會，面對人口老化的問題，又做了哪些準備呢？

日本總務省9月中旬最新統計，日本80歲以上人口首度超過10%，所謂老年人，也就是65歲以上公民比例不僅達到史上最高的29.1%，也在全球範圍居冠。CNN新聞報導就形容，這是日本人口迅速老化危機之中，最新一個令人擔憂的里程碑。

其實，今年1月日本首相岸田文雄曾發出警告，即使鼓勵老年人勞動，仍不足以抵銷高齡危機帶來的社會經濟影響，若不採取行動，國家將處於「無法維持社會功能的邊緣」。因為日本身為全球第3大經濟體，人口老化速度太快，讓勞動力短缺、退休金與醫療保健的財政來源等問題卻日益嚴重。

日本政府為了應對高齡困境、重振停滯經濟，過去10年來不斷鼓勵長者及家庭主婦重返職場，如今全國有多達912萬老年人還在工作，而此數字已經連續19年增長，該國65歲以上勞工占全國勞動力逾13%，老年人就業率是全球主要經濟體之中最高的，但仍不足以解決勞動力不足造成的危機。

移民議題長期以來是日本的禁忌，因為許多日本人重視其族群的單一性，但人口減少及老化導致的嚴重勞工短缺，使得日本開放政策的壓力日益增加，讓長期不開放移民的日本，做出了重大政策轉向。

最近幾年日本對於移民政策改變包括：

一、2019年生效的法律，包含農業、營建、環境衛生等14個部門的「特殊技術勞工」，已經被允許可以居留日本5年，但不能攜帶他們的眷屬。

二、2022年財政年度開始，開放從事特定藍領工作的外籍人士，可以無限期留在日本。

三、2023 年2月日本政府召開有關吸納外國人才的相關閣僚會議，為吸引更多在關鍵知識或技術方面優秀的海外人才，決定新設吸納制度，有碩士學位且年收逾2,000萬日圓（約新台幣458萬元）的專業人才，在日本居住1年後，就可以申請永住權(永久居留權)，通常外國人要取得永久居留權至少需在日本住10年，但如今「高度專門職」居住日本3年或1年即可申請取得。

根據國發會2022年發布的資料，2025年台灣將進入超高齡社會 (即65歲以上人口占總人口比率超過20%），預估2028年15至64歲工作年齡人口占總人口的比率開始低於2/3，人口紅利消失，代表勞動力已不若以往充沛，社會的經濟負擔也相對較重，台灣必須面對「超高齡社會來臨」及「人口紅利消失」兩大衝擊。

國發會報告指出，2052年起，台灣老年人口占比將高於其他主要國家，在2057年開始占比突破40%，僅次於最高46.4%的韓國，可以想像社會中幾乎是每兩人有一位是老人，屆時，社會中無論是勞動力、照護人力、醫療資源、長照資源、社會福利等將均是嚴重的挑戰。

國發會表示，未來台灣人口有5大課題，一是努力提升生育率，以減緩人口老化速度；二是開發高齡及女性人力資源，充裕勞動供給數量；三是鼓勵產業轉型及育才，減輕勞動需求壓力；四是檢討移民政策，擴大勞動供給來源；五為建構共榮自主的高齡社會，完善老年保障。

政府看似對人口老化產生問題有深入了解，也提出各種可能的解決之道，但目前似乎都只停留在紙上談兵階段，實質性的作為並不多，自然無法產生該有的效益。以日本為例，為解決勞動力不足，近10年來不斷鼓吹老人重返職場就業外，並修法將法定退休年齡延後至70歲，政府也不斷放寬移民政策來補足勞動不足。

亞洲主要國家普遍都面臨人口老化問題，就以2021年65歲以上勞參率來看，南韓是36.3%、新加坡32.9%、日本25.6%，台灣則為9.2%，意即，台灣65歲以上老人仍有工作的比例不到一成，台灣政府在鼓勵老人重返職場就業、解決勞動力不足的問題上，做得好嗎？
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