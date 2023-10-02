俄羅斯侵略烏克蘭戰爭新血哪裏補？ 路透社：古巴

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯部隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行持續近20個月，由於俄軍武器科技落後歐美且軍隊紀律不佳，戰事推行不如普丁預期，期間俄國不斷徵兵企圖取得優勢，今年腦筋也動到古巴男人身上。

根據美國哥倫比亞大學的統計，工資低加上物價高漲，一般古巴民眾到月底就捉襟見肘已是日常。古巴民眾每月平均工資約 4012 古巴披索（約 166 美元），但隨著物價飆升，多數民眾已無法維持基本生活開銷。除了低工資問題，在哈瓦那郊區一處住著 800 人的社區更有四分之一的人失業沒工作。

路透實地走訪報導，今年不少古巴青壯年人口為了生活，加入俄羅斯軍隊對烏克蘭的戰事。

一名受訪中年女子亞米德莉（Yamidely Cervantes）告訴路透社，她 49 歲從事泥作的丈夫戈查雷茲（Enrique Gonzalez）在七月離開家鄉，前往俄羅斯當傭兵。他匯了簽約金部份的錢給太太，簽約金是 20 萬俄羅斯盧布，約等同 2040 美元。裁縫師的亞米德莉拿丈夫赴烏克蘭作戰的報酬的一部份，買一台渴望已久的新縫紉機、一台冰箱、和一部手機。她說據她了解，住同條街的居民，至少有三人今年六月赴俄羅斯加入軍隊效力。

「為了生活，赴俄從軍是不得不的選擇」，亞米德莉說道。

亞米德莉的丈夫接受路透社的越洋視訊訪問。戈查雷茲（Gonzalez）說他現在在一處在俄羅斯南部的軍營，這裏有 119 名古巴同鄉也在受訓，不過由於語言不通，受訓時會有西語翻譯員在旁協助溝通。

戈查雷茲說：「每個來這的古巴人都知道自己來這裏做什麼，就是來打仗。」

報導指出，就在今年五月普丁簽署一紙命令讓簽下長年約幫俄羅斯打仗的外國人及其家眷能快速取得俄國公民身份後，俄羅斯軍隊的海外召募工作就如火如荼展開。在古巴，俄還找了仲介拉人，召募新血方式，除了已加入者介紹親朋好友一起來當傭兵，還有分享他們的WhatsApp社群朋友圈，讓俄軍能接洽聯繫找人。

六月起就傳出有俄軍在此進行召募，他們透過臉書、IG、What's up來找人。路透訪問到的二十多位古巴年輕男子，就分享他們的赴俄從軍心得。其中，24 歲的赫南德茲就笑說，他身邊一大票親友早就赴俄受訓了。

除了戰場前線的傭兵工作，俄羅斯據報還在古巴招募建築工與物流員。不過，除了為錢遠赴俄羅斯任傭兵，當地有報導指一些古巴人被人蛇集團拐去從軍。面對路透記者求證俄國在古巴召募現況，克里姆林宮與俄羅斯國防部皆不回應，古巴政府也不願回應。