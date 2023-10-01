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【杭州亞運台灣隊】3對3男籃台灣擊敗卡達奪金 棒球扣倒泰國拿首勝

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By 台灣英文新聞－編輯
2023/10/01 21:03
杭州亞運台灣棒球代表隊1日晚間首戰以12比1、提前 7局扣倒對手泰國隊，搶下首勝。台灣投手王彥程 （右）6局後援登板無失分，助隊守成，...

杭州亞運棒球台泰戰　王彥程登板後援（2）

杭州亞運台灣棒球代表隊1日晚間首戰以12比1、提前 7局扣倒對手泰國隊，搶下首勝。台灣投手王彥程 （右）6局後援登板無失分，助隊守成，... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／體育組　台北綜合報導）杭州亞運台灣隊持續傳出奪牌或晉級好消息，以下整理 10 月 1 日台灣隊賽況與得獎數：

3對3籃球賽

台灣3X3男籃周日晚間在杭州亞運金牌戰，和卡達一路廝殺到最後，克服5分落後，靠著林信寬在最後7秒關鍵兩罰，率隊以18：16奪下金牌。

同日稍早，中央社報導，台灣男籃對戰南韓，在正規的10分鐘打完後以16比16戰成平手，依照3對3籃球的賽制規定，延長賽不限時間，先拿下2分的球隊獲勝。在隊友的傳球與防守下，今年T1聯盟的選秀狀元林信寬在延長賽三分線外投進絕殺的2分，最終就以18比17擊敗韓國。

棒球

亞運台灣隊預賽跟南韓、香港和泰國同為B組，日本、中國、菲律賓和寮國在A組。2023年杭州亞運職棒球員有17位是近3屆最多，目標是繼2006年杜哈亞運後再次奪金。

台灣成棒隊周日晚間預賽首戰迎戰泰國隊，台灣隊推出吳昇峰掛帥先發，對上與台灣頗有淵源的台泰混血投手林國樑（Suppakorn Lin）。最後台灣隊以12：1提前7局扣倒泰國隊，勇奪本屆首勝。

羽球

世界羽壇「女單F4」當中的日本好手山口茜，在團體賽事受傷後，確定退出個人單打。個人賽今天籤表出爐，台灣「羽球天后」戴資穎32強首戰蒙古選手，若沒意外，真正考驗要到4強才會對上地主隊陳雨菲。男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，首輪32強將對上世界排名第9的馬來西亞組合王耀新、張御宇；至於拿下今年世大運混雙金牌的葉宏蔚、李佳馨，亞運首輪對上印尼組合庫沙簡托（Rehan Naufal Kusharjanto）、麗莎（Lisa Ayu Kusumawati）。

拳擊

「台灣女拳王」林郁婷 1 日在亞運女子拳擊57公斤級八強賽以 5 比 0 擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級四強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。

自由報導，台灣男子拳擊好手賴主恩今天在杭州亞運男子拳擊63.5公斤級，以3：2擊敗中國2022年中國全國錦標賽的冠軍得主暨選手王向陽，挺進4強，也確定至少有銅牌入袋。

男子200公尺

「台灣最速男」楊俊瀚 1 日晚在杭州亞運男子200公尺準決賽以20秒67衝線，以分組第3名晉級，也是準決賽總排名第3，將於 2 日晚決賽力拚獎牌。

克拉術

自由報導，男子81公斤級，台灣老將黃君達連闖兩關，可惜四強賽錯失領先優勢，最終遭到哈薩克年輕對手謝梅爾德諾夫（（Bekadil Shaimerdenov）大逆轉而落敗，雖然無緣晉級決賽，仍摘下生涯首面亞運銅牌。

滑輪溜冰

競速滑輪溜冰為台灣隊強項，歷年累積 5 金 2 銀 2 銅。1000公尺爭先賽中，上屆亞運金牌得主李孟竹和「滑輪美少女」劉懿萱出戰，分別衛冕金牌、搶下銀牌，為台灣隊進帳第8金、第10銀。
杭州亞運

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