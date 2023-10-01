中台灣醫師後援會成立 賴清德倡議「健康憲章」、健保改革

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）副總統賴清德今（1）日以民主進步黨主席暨總統參選人身份，赴台中烏日出席「中部醫師賴清德後援會成立大會」，賴清德會中表示要推動建立「健康憲章」，意即政府政策不能違背健康原則，如台中的中火應陸續除役，未來將以再生能源取而代之，其次要提升醫療服務品質，透過改善醫療人員的工作條件，解決醫療人力缺乏問題，並全面改善健保制度。

1 日在「中部醫師賴清德後援會成立大會」現場除中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明、總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、立法院副院長蔡其昌輪番上台致詞，現場湧入將近千位醫師，特地穿上白袍力挺，而從政前亦為醫師的賴清德致詞時也特別穿上由後援會準備的白袍，感謝獲得醫界的鼎力支持。

賴清德指出，醫界總是不辭辛勞的站在第一線守護國人健康，也獲得國人對健保滿意度超過九成以上的肯定回饋，而健保能獲得人民高滿意度的支持，是因為醫療人員站在第一線扛起重責；即使疫情來臨時，醫療人員面臨風險，也是站在第一線守護國人健康，過去防疫三年的成績，國際社會對台灣的醫療給予相當高的評價肯定，因此，所有醫療人員都值得在肩上配帶一枚勳章。

賴清德說，醫界在推動台灣民主進程中，也扮演重要角色，如：蔣渭水、賴和、韓石泉等人，當國家面臨關鍵時刻，醫界也總能站出來守護國家的主權，增進民主、發展與繁榮；尤其當前面對中國的戰機、船艦擾台，希望醫界在關鍵時刻站出來，堅定的向社會宣示，我們應團結一起無懼威脅繼續往前走，不走「九二共識」、「一中原則」、「和平協定」、「服貿協定」等回頭路。

賴清德強調，隨著醫療科技及公共衛生的進步，讓國人平均餘命延長，我們要共同打造健康台灣，達到讓「餘命延長多久，健康就能有多久的目標」，而要達到這目標，首先，要建立「健康憲章」。賴清德說，政府的政策不能違背健康原則，如台中的中火應陸續除役，未來將以再生能源取而代之。

除了政策制定不能違背健康原則，賴清德也倡議要透過改善醫療人員的工作條件，解決醫療人力缺乏問題，全面改善健保制度，讓健保永續。