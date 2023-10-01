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台灣TPASS第二波桃竹竹苗、宜花東月票快設定 2日通勤通學就能馬上享用！

除了第一階段上路的基北北桃、中彰投苗、南高屏總共五生活圈、10種月票，10月2日起再增加桃竹竹苗、北宜及花蓮等生活圈月票

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By 台灣英文新聞－編輯
2023/10/01 18:03
TPASS行政院通勤月票7月1日上路，前兩天為假日，3日是首個上班日，台北車站專用通道相當順暢，交通部統計，TPASS前兩日使用人數共41...

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，前兩天為假日，3日是首個上班日，台北車站專用通道相當順暢，交通部統計，TPASS前兩日使用人數共41... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）為減輕民眾跨區通勤的交通成本負擔、吸引大眾多利用公共運輸，行政院今年七月先上路第一波的通勤月票，第二波桃竹竹苗、基宜花東的專屬跨區月票也將於中秋連假後的周一（2 日）上路，除了基隆 288 月票再等二周外，其它已可在指定場所進行購買設定或申購綁定，2日通勤通學就能馬上享用！

這項結合中央與地方資源推動的通勤月票，可降低民眾通勤通學搭乘公共運輸平均支出五成至七成不等，可謂相當有感。基北北桃月票方案月票價格為 1200元，適用的公共運輸場域有捷運、輕軌、公共自行車、台鐵、公路客運、與市區公車；中彰投苗台中市民為 699 元，非台中市民 999 元，適用於捷運、公共自行車、台鐵、公路客運、與市區公車；南高屏月票為 999 元，適用捷運、輕軌、公共自行車、台鐵、公路客運、市區公車與渡輪。

台灣TPASS第二波桃竹竹苗、宜花東月票快設定 2日通勤通學就能馬上享用！

10 月 2 日上路的第二波 TPASS 行政院通勤月票，再增加桃竹竹苗（1200元）、桃竹竹（799 元）、竹竹苗（699 元）、以及竹竹地區（288元）; 宜蘭縣（750元）、北宜（1800元）；花蓮縣（199元／399元方案）；台東縣（299元）；以及基隆市（288元）。

台灣TPASS第二波桃竹竹苗、宜花東月票快設定 2日通勤通學就能馬上享用！
(圖片/ 台鐵提供)

購票人需注意，各地通勤月票須於購買後 30 日內啟用，超過後即無法啟用，使用時將卡片輕觸各運具之感應區，即可開啟通勤月票功能並交易，而「續購」通勤月票，會在有效期限屆滿次日自動啟用。

台鐵提醒，票卡有效期限 (30日) 內可不限次數搭乘區間(快)車、莒光號、PP推拉式自強號。不過，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車 (具專屬性及不發售無座票之列車) 不可搭乘。通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，將於電子票證內扣款。
TPASS
通勤月票

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更新時間 : 2023-10-04 02:47 GMT+08:00

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