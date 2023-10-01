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俄羅斯30架無人機奇襲炮擊烏克蘭穀倉 半數被擊落

同一時間，烏克蘭舉辦首屆國防工業論壇，總統澤倫斯基對出席的三十多國共 250 家武器製造商代表說，希望將烏克蘭轉為軍事中心，成為世界武器與防禦系統主要生產國之一。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/01 17:12
圖為烏克蘭總統澤倫斯基2023年2月8日赴英國訪問在當地受訓的烏克蘭士兵的畫面。（圖片來源：美聯社）

圖為烏克蘭總統澤倫斯基2023年2月8日赴英國訪問在當地受訓的烏克蘭士兵的畫面。（圖片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導) 烏克蘭國防部指出，周六晚間俄羅斯奇襲出動 30 架無人機到烏克蘭南方、東南方、北方上空執行任務，烏克蘭成功攔截並打下 16 架俄國無人機。

未攔截到的無人機，則飛到烏克蘭中部城市烏曼（Uman）進行攻擊，摧毀幾座民生工業設施、儲放穀物的倉庫等，釀人道災難行徑令人髮指。另外，烏國防部也說，烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的民生設施也在同一時間遭俄國無人機攻擊受損。

面對美國與歐洲政治情勢變數多，未來能否持續得到歐美軍援充滿未知數，在周六一場烏克蘭首屆國防工業論壇上，烏克蘭總統澤倫斯基對出席的三十多國共 250 家武器製造商代表說，希望將烏克蘭轉為軍事中心，成為世界武器與防禦系統主要生產國之一。烏克蘭官員也將國防生產視為經濟動力，去年該國經濟因戰爭而萎縮了約三分之一。

除了在英國本地提供烏克蘭戰士軍事訓練，英國國防部長周六在接受媒體訪問時表示，也會派遣一批專家前往烏克蘭境內或接壤烏克蘭的鄰國城市提供軍事訓練，提升烏克蘭士兵作戰能力。對此，俄外交部威脅說，若這些英國軍事專家踏進烏克蘭土地，他們會無差別地對他們進行攻擊。
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烏克蘭
無人機
穀倉

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更新時間 : 2023-10-04 02:47 GMT+08:00

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