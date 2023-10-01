【杭州亞運台灣隊】競速溜冰奪牌希望落空　 黃玉霖被撞推人遭判失格

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）杭州亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽今（１）日登場，台灣好手黃玉霖原是奪牌有望，不料卻因後方選手衝撞，進而推到前方中國選手遭判失格，這讓克服受傷出戰的黃玉霖不甘落下男兒淚。

杭州亞運競速溜冰項目台灣隊火力全開，台灣女將在昨（9月30）日10000公尺計點賽、今日1000公尺爭先賽皆上演「金包銀」，台灣選手趙祖政乘勝追擊，今日在競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽，以1分29秒527帶走銅牌。

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令人惋惜的是，與趙祖政同隊的黃玉霖成績名列第4，卻因「推人」被判失格，取消比賽成績，教練吳炯助賽後已提出申訴。

黃玉霖賽後向媒體還原經過，表示「後面選手撞到我，我去碰到中國隊選手，導致我被判罰，我覺得滿冤枉」。

黃玉霖無奈地說，「比賽就是這樣，永遠不知道最後一個決勝點會發生什麼事，」他強調自己無意犯規，但賽事當下速度相當快，他被後面選手推擠時也沒辦法控制，「滿不甘心的」。

教練吳炯助認為，賽場上難免有狀況，他相信選手們都未有惡意，但事情已發生，選手努力備戰亞運卻被判失格，相當難過。

黃玉霖此番征戰亞運之路可謂坎坷，經歷年初腳踝受傷、臨行前一週訓練又跌倒，傷口剛痊癒就出賽，原本評估自己奪牌有望，如今因意外被判罰，讓他無法接受。