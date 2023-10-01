今年第2位澳洲前總理訪台灣 鷹派莫里森將參加玉山論壇

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）繼澳洲前總理滕博爾5月訪問台灣，對中國立場鷹派的澳洲前總理莫里森10月也將來訪，並出席10月11日至12日舉行的第7屆玉山論壇，預計將發表演說。

繼澳洲國會跨黨派參眾議員9月底訪問台灣，相關人士指出，莫里森（Scott Morrison）將於本月訪問台灣，並受邀出席第七屆玉山論壇，本屆玉山論壇的主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」，莫里森預計將發表演說。按往例，總統蔡英文將出席玉山論壇開幕式，並安排於總統府內接見玉山論壇訪賓。

外交部今（1）日證實台消息，表示誠摯歡迎莫里森來台出席第7屆玉山論壇，以具體行動展現對台灣的友好與支持；外交部也強調，台灣與澳洲皆為印太地區重要國家，理念相近，互為重要貿易及投資夥伴；台灣一向歡迎各國友人訪台，包括出席玉山論壇，共同推動新南向政策及增進印太區域的和平與繁榮。

值得注意的是，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於9月證實今年將訪問中國，前後任澳洲總理分別訪問台灣海峽兩岸，備受矚目。

莫里森任內對中國立場強硬，中澳關係在貿易、台海、區域安全問題上時有摩擦，包括與美國、英國簽訂AUKUS同盟尋求核動力潛艦，為印太地區勢力角逐再添籌碼，也曾公開表示，如台海爆發武裝衝突，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾，「會一直捍衛區域內的自由。」

中國駐澳洲大使肖千9月28日抨擊澳洲國會議員訪問台灣將破壞澳中關係，莫里森29日在「澳洲人報」（The Australia）回應，中國無權告訴澳洲國會議員他們不能訪問台灣、或決定澳洲如何實行一中政策。

滕博爾5月訪台的，曾被問及中澳關係改善是否會以犧牲台澳關係為代價，滕博爾持否定看法，他認為現任總理艾班尼斯領導下的澳洲政府，在面對中國議題，「在語言上更有分寸」，但在任何與美國聯盟的議題、對美英澳聯盟（AUKUS）的承諾或其他事情上「並未退讓」。

澳洲前總理滕博爾：提升中澳關係不會以台灣為代價