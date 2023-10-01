【馬爾地夫總統決選】親印派執政黨失利 親中派勝出望回「一帶一路」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）位於印度西南方約 500 公里的印度洋上島國馬爾地夫週六（9月30日）進行總統決選，親中的反對黨領袖穆罕默德·穆伊茲（Mohamed Muizzu）初步統計取得勝利，打敗現任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih），穆伊茲陣營在開票結果大致抵定後在政黨總部外慶祝勝選。

由 26 個環礁 1,192 個珊瑚礁島組成的馬爾地夫是觀光勝地，人口約52萬，合格選民約28萬人，態度親印度的總統、代表馬爾地夫民主黨（MDP）的薩利赫在 2018 年打敗親中且貪腐濫權問題嚴重的時任執政黨「馬爾地夫進步黨（PPM）」，然而之後的五年來，薩利赫政府未能有效改善貪腐問題，且經濟疲軟打擊人民對執政黨的信心，因此讓在野的進步黨取得了機會。

9 月 9 日的第一輪選舉中，反對派候選人穆伊茲出人意料地以超過 46% 的得票率領先現任總統薩利赫 7 個百分點，不過兩人都沒有獲得過半票數，因而才進行 9 月 30 日的決選。根據路透報導，穆伊茲取得 54% 的選票，而現任總統薩利赫取得 46% 的選票，迵異於選前民調薩利赫大幅領先的態勢。

尋求第二個五年任期的薩利赫倡導「印度優先（India first）」政策，而穆伊祖的聯盟喊出「印度退出（India out）」口號，承諾上台後將撤走印度設在當地的一支 75 人軍隊與偵察軍機，也預料將延續同黨前總統參與中國「一帶一路」政策，期望擴大馬爾地夫貿易以及中國在整個亞洲、非洲和歐洲的影響力。