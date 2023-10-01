Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【馬爾地夫總統決選】親印派執政黨失利 親中派勝出望回「一帶一路」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/01 15:11
穆罕默德·穆伊茲（Mohamed Muizzu，左）9月30日接受支持者擁抱。（圖片來源： REUTERS/Dha...

穆罕默德·穆伊茲（Mohamed Muizzu，左）9月30日接受支持者擁抱。（圖片來源： REUTERS/Dha...

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）位於印度西南方約 500 公里的印度洋上島國馬爾地夫週六（9月30日）進行總統決選，親中的反對黨領袖穆罕默德·穆伊茲（Mohamed Muizzu）初步統計取得勝利，打敗現任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih），穆伊茲陣營在開票結果大致抵定後在政黨總部外慶祝勝選。

由 26 個環礁 1,192 個珊瑚礁島組成的馬爾地夫是觀光勝地，人口約52萬，合格選民約28萬人，態度親印度的總統、代表馬爾地夫民主黨（MDP）的薩利赫在 2018 年打敗親中且貪腐濫權問題嚴重的時任執政黨「馬爾地夫進步黨（PPM）」，然而之後的五年來，薩利赫政府未能有效改善貪腐問題，且經濟疲軟打擊人民對執政黨的信心，因此讓在野的進步黨取得了機會。

9 月 9 日的第一輪選舉中，反對派候選人穆伊茲出人意料地以超過 46% 的得票率領先現任總統薩利赫 7 個百分點，不過兩人都沒有獲得過半票數，因而才進行 9 月 30 日的決選。根據路透報導，穆伊茲取得 54% 的選票，而現任總統薩利赫取得 46% 的選票，迵異於選前民調薩利赫大幅領先的態勢。

尋求第二個五年任期的薩利赫倡導「印度優先（India first）」政策，而穆伊祖的聯盟喊出「印度退出（India out）」口號，承諾上台後將撤走印度設在當地的一支 75 人軍隊與偵察軍機，也預料將延續同黨前總統參與中國「一帶一路」政策，期望擴大馬爾地夫貿易以及中國在整個亞洲、非洲和歐洲的影響力。

更新時間 : 2023-10-04 02:46 GMT+08:00

最受歡迎

公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同