斯洛伐克「變天」 親俄領導人上台恐動搖北約、歐盟立場

（台灣英文新聞／李昱德、張雅鈞 綜合外電報導) 正當俄烏戰爭難分難解之際，同時身為北約與歐盟會員國的斯洛伐克在新的大選中選出了親莫斯科的領導人，再加上立場同樣傾向俄國的匈牙利，這可能會導致歐盟、北約對烏克蘭的軍事援助出現變數。

斯洛伐克為多黨制民主國家，直接由人民選出的總統雖為國家領導人，最高行政權卻歸屬於由總統任命的總理，通常為議會最大黨黨魁出任。在最近一次的大選中，親俄在野黨領袖費科（Robert Fico）所屬的左翼民粹主義政黨方向-社會民主黨（SMER-SSD）取得了最多數、近25%選票，將作為主要政黨領導組閣。

根據BBC報導、路透社報導，出口民調一度預估社會自由主義政黨「進步斯洛伐克」（PS）會取得勝利，不過最後僅取得17%的選票，輸給了2012年曾有能力單獨組閣的方向-社會民主黨。

只是方向-社會民主黨雖然成為國會最大黨，由於這次席次並未過半，勢必得與其他政黨合組聯合政府，而考量費科的政治光譜，最後政府可能會由超過10個政黨組成，立場橫跨自由派到極右派，政府實際運作的前置作業將會十分曠日廢時。

組建聯合政府，漫長的談判與磋商在所難免，從方向黨分裂出來的「聲量黨」有望成為下屆聯合政府的造王者。斯洛伐克前總理、「聲量黨」黨魁佩列格里尼（Peter Pellegrini）表示，隊聯合政府持開放態度，表態排除與極右翼共和黨合作的可能性。

費科在選前曾告訴支持者，要是由方向-社會民主黨主政，烏克蘭將不會從斯洛伐克獲得一發彈藥；由於在此之前的政府一直都是烏克蘭堅定的盟友，提供大量地對空飛彈、直升機甚至是已淘汰的整隊米格29機隊，因此如果斯洛伐克立場轉變，將會對烏克蘭的抗戰能力造成不小的衝擊。

除此之外，與本來預估會獲勝的進步斯洛伐克黨不同，費科批評進步斯洛伐克黨親歐盟、親烏克蘭、支持LGBTQ及環境保護政策的立場為「自由主義法西斯」，同時對歐洲的移民問題採取更為保守的立場，以穩定及秩序為政治訴求。

費科的上台也可能使其與立場同樣親俄、反軍援烏克蘭的鄰國匈牙利組成歐盟與北約內部的反對陣線，除從內部讓兩個組織團結對外的努力更為鬆動外，無疑也將影響俄烏戰爭的動向，以及未來的歐洲局勢。