避免美國政府停擺危機 參議院通過45天延長撥款法案

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）為免美國聯邦政府斷炊停擺，參議院趕在9月30日通過一項為期約45天的撥款期限延長法案，為災害援助撥款，但不包含對烏克蘭的援助，民主黨與共和黨領袖都承諾很快將會就此討論補充法案。

衛報報導，參議院以88票對9票（反對票皆為共和黨人）的兩黨投票結果通過這項法案，在美國聯邦政府即將斷炊前幾小時，將之送到總統拜登（Joe Biden）的辦公桌上。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後表示，兩黨合作使之成為可能，並向參議院表明他們必須採取行動。

而在參議院表決前數小時，眾議院兩黨以335票對91票的壓倒性票數通過了該法案，209名民主黨人與126名共和黨人對法案表達了支持，90名共和黨反對該法案。

眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於30日上午公布此法案，該法案將撥款期限延長至11月17日，並為救災資金、延長聯邦洪水保險計畫和美國聯邦航空總署（FAA）重新授權等項目提供160億美元，免於政府停擺對美國國家經濟造成巨大破壞。

但因為沒有包含對烏克蘭提供援助，引起強硬右翼議員的憤怒，表決最後一刻，科羅拉多州民主黨參議員本內特（Michael Bennet）威脅要阻止該法案的推進，民主黨與共和黨領袖都承諾很快將會就此討論補充法案。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，「我相信參議員將在今年稍晚通過對烏克蘭的進一步緊急援助，」但他也指出，若政府停擺，不僅會阻止在重要優先事項上取得進展，更會不進反退。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（（Hakeem Jeffries）慶祝法案的通過，他表示共和黨人投降，所有極右翼政策都已從眾議院支出法案中刪除，美國人民獲得勝利。