「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高

更新時間：2023-10-02 17:30

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中颱「小犬」開眼又增胖，中央氣象署預計最快今（2）日深夜發布海上颱風警報、明（3）日下午發布陸上警報，5日在台東、恆春半島一帶登陸。彭啟明則預估，陸警與海警將分別於6日下午、7日午後解除。

颱風現況：開眼、路徑北修、維持中颱

中央氣象署2日14時發布資訊指出，中颱「小犬」中心位置在北緯19.6度，東經126.6度，以每小時11公里速度，向西北西進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒 50 公尺，七級風平均暴風半徑 200 公里，十級風平均暴風半徑 80 公里。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，「小犬」已開眼，預計維持中颱等級向台灣靠近，不會增強至強颱，未來颱風眼會更加清晰，「小犬」路徑再度北修，預計颱風暴風圈將於週四（5日）清晨觸陸、早上登陸台東至恆春半島一帶。

最快今日深夜發布海警、明天下午陸警

由於「小犬」持續增胖，中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，將於今晚23時30分發布第14號颱風海上颱風警報，明（3）日下午至傍晚可能發布陸上颱風警報。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書進一步指出，明（３）「小犬」日往西北移動靠近東南部海域，預測氣象署最快於今夜至明晨針對東南部海域率先發布海上颱風警報，下半天亦有機會率先針對花東及恆春半島發布陸上警報。

彭啟明分析，「小犬」週三（4日）逐漸轉西行，七級暴風半徑於凌晨接觸海警線、上午觸及東南部陸地後，再逐漸壟罩南投、彰化以南及花東地區。週四（5日）上午颱風中心將西行登陸恆春半島至臺東南側，下半天再逐漸由高屏地區出海之機會最高，期間颱風暴風半徑將壟罩台中以南、 南投、花東地區。

至於週五（6日），「小犬」進入海峽南部持續西行逐漸遠離臺灣，最快下半天解除陸上颱風警報；週六（7日）颱風向西移動，更為遠離臺灣趨向中國近岸，最快中午過後即有機會解除海上颱風警報。

颱風假？

「小犬」預計週四（5日）觸陸，台灣國慶連假週六（7日）開始，是否可能連續放假？彭啟明中午於《彭博士觀風向》指出，「小犬」暴風圈半徑將會擴大至220公里，包括台中部分地區、彰化以南、花蓮以南都會進入暴風圈範圍內，有放颱風假機會。

中央氣象數署則表示，國慶連假時「小犬」已經遠離台灣，但北部、東北部地區主要受到東北季風影響，易有短暫雨；中南部地區則是相對穩定的天氣。



天氣

中央氣象署表示，明天基隆北海岸、東北部及大台北地區轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機會；4、5日是颱風影響最明顯的期間，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部山區可能有局部大豪雨等級的降雨。

預估6、7日小犬已進入台灣海峽，但台灣本島仍受到颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生。

陸上強風特報

中央氣象署今日15時10分發布陸上強風特報，今（2）日至明（3日）上午蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸，嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

明（3日）下午起颱風外圍環流影響，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。



（圖／中央氣象署）

大雨特報

中央氣象署今日15時43分發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。



（圖／中央氣象署）

更新時間：2023-10-02 09:55

中颱小犬恐登陸恆春半島 預計3日上午發布海警、下午陸警

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）「小犬」升級中颱，暴風半徑持續增強，預計接近台灣南端時已達中颱上限，颱風中心可能通過恆春半島，對台灣影響4日至6日最大。中央氣象署預計，明（3）日清晨至上午發布海上警報，下午至晚間發布陸上警報。

颱風現況

根據中央氣象署資訊，「小犬」颱風2日08時中心位置在北緯19.1度，東經127.3度，以每小時11公里速度，向西北進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒 50 公尺，七級風平均暴風半徑 200 公里，十級風平均暴風半徑 80 公里。暴風半徑持續增強。

逼近中颱上限 預估4至6日影響最大

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，中央氣象署2日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱小犬」持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達45米/秒，直逼中颱上限，威脅加鉅；其70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映路徑預測仍有較大的「不確定性」。

吳德榮表示，最新（1日20時）歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近；週三至週五（4至6日）影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關。最新美國（GEFS）系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的的機率較高外，在台灣附近，亦有較小的機率向北迴轉。皆反映其路徑預測的「不確定性」，應續觀察其路徑變化，莫急下定論！

最快2日晚間發布海上颱風警報、３日陸上警報

中央氣象署表示，預計明（3）日清晨至上午發布海上警報，下午至晚間發布陸上警報，靠近台灣時可能來到中颱上限，周三、周四影響最大。

天氣風險公司總經理彭啟明今日在臉書分析，「小犬」今明日持續往西北西至西北方向移動，週三起轉偏西移動，轉向點較先前預報晚，因此路徑向北修正，中心可能在週四通過恆春半島，週五至週六於臺灣海峽南部逐漸向西遠離。

彭啟明表示，依目前氣象署路徑評估，最快可能在週一深夜至週二凌晨發布巴士海峽及東南部海上颱風警報。週二下午至傍晚發布臺東及恆春半島陸上颱風警報。週五晚間解除陸警、週六解除海警。

至於民眾關心會放颱風假與否，彭啟明也直言，要先看是否在暴風圈內，等發布陸上警報，風雨預測出來自然有答案。

1日至６日天氣預測

吳德榮分析，1日20時歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（2)日）微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，大台北及東北部有局部短暫雨，花、東局部地區亦偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨的機率。西半部白天仍偏熱，北台稍轉涼。各地區氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部21至34度。

吳德榮表示，明（3）日各地晴朗穩定，下午起北、東轉為有局部雨；週三（4日）北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨；週四、五（5、6日）各地明顯降雨，有大雨勢，需依據「小犬」動向、再作調整。週六、下週日（7、8日）大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。

更新時間：2023-10-01 18:00

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）「小犬」颱風預計將持續增強，最快明（2）日發展為中颱，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日指出，颱風有機會登陸恆春，但此時歐美模式對「小犬」路徑預測有分期，因此不確定性仍高。但北部、東部、南部不論颱風規模與路徑如何發展，都需做好防颱準備，未來風雨恐相當有感。

最快2日成中颱 有機會登陸恆春

根據中央氣象署資訊，「小犬」颱風1日14時中心位置在北緯17.8度，東經128.9度，過去移動方向西北，過去移動時速13公里，中心氣壓 975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里，十級風平均暴風半徑 40 公里，已是輕度颱風上限。

氣象署預測，2日02時「小犬」颱風平均以時數14公里向西北移動，預計中心位置在北緯18.8度，東經127.9度，中心氣壓增強到970百帕，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」下午發文表示，氣象署最新預測路徑持續往北修，未來48小時偏北分量，決定距離台灣有多近，以及對西部地區影響程度，有機會登陸恆春。但該粉專也強調，「小犬」距離尚遠，討論登陸點意義不大，過程中還會持續修正。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，小犬進入台灣西南海域或台灣海峽南部後開始慢行，歐美模式也出現明顯分歧，歐洲模式認為，高壓依然強盛，繼續朝香港附近前進；美國模式則認為，高壓會減弱，加上「小犬」體型較為龐大，就在台灣旁邊滯留打轉。目前不確定性很高。

該粉專也表示，颱風貼近台灣機率很高，花蓮、台東、南部位於第一線；且因季節性因素，宜蘭、雙北、基隆就算沒有被暴風圈籠罩，風雨也會相當有感。連日累積下來會非常可觀，呼籲民眾請做防颱準備。



（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

豪雨、陸上強風特報

氣象署1日16時35分發部豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

15時發布的陸上強風特報顯示，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、臺南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

發布時間：2023-10-01 09:49

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）氣象專家吳德榮今（１）日表示，「小犬」颱風預估在週二（3日）將增強為中颱通過台灣南端近海，4日至6日影響最大，各地留意較大雨勢；林老師氣象站則表示，評估3日清晨到上午，會針對「小犬」颱風發布海上颱風警報，現況看起來，陸警發布的機會相當大，最有可能會落在週三（4日）白天。

３日轉中颱

據中央氣象署資訊，小犬颱風1日2時的中心位置在北緯16.9度，東經130.2度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「小犬」3日將增強為中度颱風，未來以偏西方向通過台灣南端近海；其70%機率範圍包含大部分台灣及呂宋島北端，反映路徑預測仍有較大的不確定性。

林老師氣象站今日在臉書發文指出，今年第14號颱風「小犬」即將進入海水熱焓量大、垂直風切小、海溫又高的海域，強度將會持續增強，預估最快在３日清晨，就會升級為中度颱風；不只變強，也變大，7級暴風圈半徑也從原先的120公里增大為150公里，後續還有再增大至200公里的機會。也就是說，未來「小犬」將以中度颱風之姿，最接近台灣陸地，這將是風雨最強的重要階段，也是影響我們最大的關鍵階段。



左圖為最新（30日20時）歐洲（ECMWF）系集模式模擬，右圖為最新美國（GEFS）系集模式模擬（圖／擷自洩天機教室)

4至6日影響台灣最大 預估３日海警、４日陸警

吳德榮分析，據最新歐洲系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端近海，4至6日影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關。最新美國系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的的機率較高外，在台灣東側海面，亦有較小的機率向北迴轉遠離，皆反映其路徑預測的「不確定性」，應續觀察其路徑及威脅程度的變化。

林老師氣象站表示，受北方副熱帶高壓強度持續維持，「小犬」颱風路徑將再偏西、偏南；而各國模式預測其路徑將從巴士海峽附近通過，接近台灣海域的機會最大。如果，颱風移動路徑、移動速度及強度大小不改變的話，評估3日清晨到上午，會針對「小犬」颱風發布海上颱風警報，至於會不會發布陸上颱風警報，還要看後續環境變化及颱風本身的強度大小而定。不過現況看起來，陸警發布的機會相當大，最有可能會落在4日白天。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，桃園以北及東北部轉有局部短暫雨，花、東局部地區亦偶有短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。西半部白天仍偏熱，北台灣稍轉涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，3日各地晴朗穩定，下午起北、東轉有局部雨；4日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉有局部雨；5、6日各地明顯降雨，有較大雨勢，得視「小犬」動向再作調整；7日大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生。