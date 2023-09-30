與外星生物接觸指日可待？ NASA：5年內將有重大突破

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）我們是這個宇宙唯一的智慧生物嗎？人類自從知道其他星體以來，就一直有這樣的疑問，不過大部分的太空人已停止詢問這樣的問題，轉而思考究竟「什麼時候會發現」。科學家指出，最快可能幾年內就會觀測到真正的外星生命體。

本（9）月初美國太空總署的韋伯望遠鏡（James Webb Space Telescope）在120光年外、編號為K2-18b的星體上觀測到了二甲硫醚（DMS），這是一種在地球上只能由生命體產生的化合物。由於大氣中也發現了二氧化碳和甲烷，這代表存在液態水海洋的可能性也很高，而有水，就更有可能有生物存在。

這只是初步的推斷，實際上有無生物還有待更進一步的觀察與驗證。事實上，正是因為2020年科學家一度認為金星大氣中含有的磷化氫（phospine）成分代表著生物可能存在，這次觀測到DMS的團隊認為，應該更小心進行確認。

儘管如此，團隊仍然對此一結果感到興奮。蘇格蘭皇家天文學會（Astronomer Royal）的海曼教授（Catherine Heymans）強調，人類生活的宇宙無窮無盡，因此有著無限的星體和恆星，無論如何我們都不可能是唯一的智慧生命體。

之所以能有這樣的突破，是歸因於望遠鏡技術的進步。高精密度的天文望遠鏡現在已可以分析遙遠星體的大氣組成，藉此尋找是否存在僅有生物能製造出的各種蛛絲馬跡，而K2-18b也存在於科學家認為與恆星相對位置適中、不會太熱也不會太冷，且能有液態水存在的「適居帶」（Goldilocks zone）中。

不只是K2-18b，現階段該團隊有一個記有其他10個適居帶內可能有生物存在星體的清單，就算K2-18b最後沒有找到生物，研究也可以繼續下去。劍橋大學天文學院教授Nikku Madhusudhan指出，5年內人類對星體適居性及其他生命體存在的研究，就會出現重大突破。

另一方面，在太陽系內的木星衛星「歐羅巴」（Europa）也因為在冰凍的地表下潛藏著海洋，美國與歐洲的太空總署接已經發射太空梭前往，並將於2030年初抵達。

據BBC報導指出，歐洲任務的負責人Michelle Dougherty教授透露，如果沒在木星這些冰凍的月亮上找到生命體，那團隊將會「十分驚訝」。