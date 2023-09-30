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台灣有事就是日本有事 日本整建33座機場港口供緊急軍用

潛在台海衝突是日本機場港口整備工作一大重點

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/30 20:34
日本護衛艦與英美航母打擊群聯合軍演（圖／路透社EyePress News）

日本護衛艦與英美航母打擊群聯合軍演（圖／路透社EyePress News）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）憂心東亞安全局勢，日本已擇定全國數十座機場港口，將進行大幅翻修，一旦發生緊急事態，民用基礎設施便能迅速轉作軍用。

日經亞洲報導，日本政府已選定10個州道府縣的33座機場與港口，不日便會與地方政府商討整建事宜，包括擴建跑道、碼頭等計畫，讓日本自衛隊與海上保安廳能在遇上緊急情況時疏散民眾或部署軍隊。

日本內閣去年底修訂國家安全保障戰略，其中的一環即是因應急難之需，整建機場港口設施。為此，日本列出必要的基地設施，由2024預算案支應翻修計畫。

日經取得官方8月起草的一份非正式文件指出，共14座機場與19座港口納入整備案，其中至少16處位於西南的琉球群島（涵蓋沖繩）及四國、九州島嶼，鄰近中國、台灣。

機場有：沖繩縣的與那國機場、新石垣機場、宮古機場、那霸機場；九州的鹿兒島機場、宮崎機場；四國的高知機場。倘台灣有事，這些機場將可作為自衛隊派遣軍隊、補給燃料食物之基地。

據報導，與那國、新石垣與宮古三座機場之跑道長度僅2,000公尺，不利可搭載逾百人的C-2運輸機起降。除了擴建跑道，也會進行其他修建工作，方便居民撤離。

至於其他機場，亦將增建停機坪、滑行道、機棚等設施，裨自衛隊及海上保安廳執行飛行任務。一名自衛隊高層透露，有著2,500公尺以上長度的民用機場跑道，若能輕鬆轉換成防務目的，將是日本安全的一大資產。

此外，日本政府將在與那國島打造新港口，以利護衛艦、巡邏艦泊靠。另沖繩縣的石垣港、平良港、那霸港，熊本縣的熊本港，以及福岡縣的博多港，各自碼頭也將加以整修。

鄰近俄國的北方北海道，以及常須對付北韓可疑船隻的中部福井縣，同為整備重點地區。然而，報導指，這項機場港口設施清單屬於機密，可能會有所更動。
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