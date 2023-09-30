預算談不攏恐關門大吉 美國政府停擺倒數

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）繼2019年川普執政期間爆發「政府打烊」（government shutdown）危機的四年後，民主共和兩黨因支出法案談不攏，再度面臨政府組織停擺的窘境，而由於美國GDP有四分之一來自政府支出，這可能進一步打擊已疲弱的經濟。

事實上，美國政府下一個財政年度預算應自今（30）日起算，因此在共和黨內部強硬派強力要求政府須大幅撙節開支，並以此否決黨內提出的支出法案草案後，幾乎已經100%確定從下周起，聯邦政府的各項非必要機能，就會因沒有款項可動用而全面停擺，就連必要服務可能也沒辦法獲取全力運轉的經費。

穆迪分析（Moody's Analytics）經濟分析師貝格利（Justin Begley）認為，政治光譜的持續兩極化是美國政府走到現在這步的主因。這一波的政府閉關可能會持續2到4周，而整體長度多寡將決定經濟會受到多大衝擊，甚至信用評等也可能面臨被調降的危機。

三大信評機構之一的惠譽國際（Fitch Ratings）上個月才因美國債務天花板危機而將其評級調降一級，而雖然穆迪分析仍認定美國經濟屬最佳的AAA等級，若美國政府再次關閉，難保美國不會失去此一經濟地位。

在預算尚未確定前，國會首先需要確認哪些服務是重要的、哪些是不重要的。不過務實來看，沒有經費撥到各單位，當然政府就沒有錢可以用，這代表成千上萬的「非必要」政府雇員，將再度陷於無薪可領的困境，這包括了多達140萬的美軍士兵及航管人員等重要職位，可能都將被迫暫時無薪勞動。

財政部長葉倫（Janet Yellen）則警告，其他可能在定義上沒這麼重要，卻對某些族群關係重大的服務，像是提供給農人及中小企業的貸款、餐廳及工作場所的安全檢查、基礎建設的翻新，甚至是補充營養協助計畫（SNAP）等救助弱勢族群的措施，都將被迫暫停，光SNAP的影響人數可能就會達到4千萬人。

BBC分析指出，這已是美國政府近五年第二次面臨停擺危機，但這類的狀況在全球各地都不多見，這使得聯邦政府面臨逐漸失能的攻擊，同時選民也對兩黨意見日漸分歧感到更為不耐。