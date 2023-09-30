BXX.1.5還是XBB.1.5？連名稱都寫錯 台灣疾管署籲勿信COVID-19疫苗假訊息

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）疾管署今（30）日指出，近日網路盛傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」，這是不實訊息，連疫苗名稱都寫錯，呼籲民眾切勿輕信。

根據疾管署，國內提供的COVID-19疫苗為XBB.1.5，非網傳BXX.1.5。目前國內外COVID-19疫情以 XBB為主流病毒株，衛福部食藥署核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，為降低染疫釀併發重症和死亡風險，今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種。

疾管署說明， XBB.1.5 疫苗與先前已核准的莫德納疫苗，採用相同的技術平台製造，具有相似特性。動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒（如XBB.1.5、XBB.1.16）較佳的中和抗體免疫反應。

疫苗對重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可提供保護效益優勢。在安全性方面，施打XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部／全身性不良反應與先前核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。

謠言稱美國人自己都沒打，但疾管署駁斥，美國FDA今年9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種，美國CDC並於9月12納入接種建議。此外，日本亦自9月20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。

疾管署參考美國、日本做法，建議今年9月至明年9月全民接種1劑（除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等）莫德納XBB.1.5疫苗，請符合資格民眾依開打時程前往接種，提升個人保護力。



網路瘋傳COVID疫苗假訊息（圖／疾管署）