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【消失的冰川】瑞士冰川兩年少10% 美景恐怕只存明信片

若無氣候危機減緩行動，到了2100年，阿爾卑斯山所有冰川都將消失。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/30 16:23
瑞士隆河冰川（圖／路透社Denis Balibouse）

瑞士隆河冰川（圖／路透社Denis Balibouse）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瑞士的無敵美景來自豐富地貌，有著鬱鬱蔥蔥與千里冰封，但這些天然美景，恐怕亦將凍結在時光之中。數據指，瑞士冰川兩年掉了10%，若冰河持續以此速度消失，日後壯闊景色或許只能從明信片回味。

BBC路透社報導，根據瑞士冰川監測網（Swiss Glacier Monitoring Network，Glamos），去年瑞士冰川融化6%，創歷史新高，今年締造了次高紀錄，再少了4%。

阿爾卑斯山半數冰川都位在瑞士，長期追蹤研究的團隊表示，兩年內瑞士冰河量體掉了10%，是1960至1990年30年來消失冰河的總和。原因大家皆不陌生，夏季過長過熱，冬季少雪，是全球暖化的顏色。

研究人員甚至被迫停止監測部分地區的冰川，因已測無可測，無冰可量，全面消失，如聖安娜菲恩（St. Annafirn）冰川。另有多座小冰川，消融速度之快，岌岌可危，就算全球真能將升溫幅度控制在攝氏1.5度內，都無力回天。

若再不減少溫室氣體排放，就連遊客必訪勝地、阿爾卑斯山脈最大冰河「大阿萊奇冰川」（Aletsch）（部分區域冰層達800公尺厚），都將於一個世代內消融殆盡。冰川學家Matthias Huss憂，若無氣候危機減緩行動，到了2100年，阿爾卑斯山所有冰川都將消失。

消失的冰川，代表的不只是美景不再，更有嚴重經濟後果。冰川在冬季生成，夏季緩緩融化，為歐洲河川注入活水，是灌溉農田、核電廠降溫的重要水源。

由於水位太淺，歐洲重要貨運渠道萊茵河，去年與今年都出現了必須限制河運的情況。另2022年熱浪襲擊時，部分瑞士河流的魚群甚至必須「轉移」至魚缸，因河水溫度太高、水位太低，魚兒須遷居才有活路。

【消失的冰川】瑞士冰川兩年少10% 美景恐怕只存明信片
瑞士隆河冰川冰洞（圖／路透社Denis Balibouse）
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