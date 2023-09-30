台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)星巴克童話莊園花蓮理想門市開幕！

座落於花東縱谷間，坐擁海岸山脈與中央山脈。 建築特色與童話小鎮相似， 外觀就像是一個從童話故事裡走出來的夢幻小屋， 融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情。 搭配落羽松四季變化與湖面倒影， 宛如一幅出自大師之手的風景油畫， 讓人有種置身於童話夢幻之中的錯覺。 該門市為花蓮市區往南的主要休息站，結合花蓮好山好水的景致， 勢必成為花東地區旅遊打卡的新亮點。

搭配建築設計塑造整體藝術浪漫風格， 門市內部設計則以溫暖的中色階柚木色木皮、 樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，營造森林渡假屋的居家感。 更在門市打造多扇開窗，讓顧客欣賞四周湖光山色自然美景， 而以綠意色彩融合環境的掛畫突顯童話故事景象， 整體設計讓每位顧客在花蓮理想門市慢慢享受時間的推移， 感受別具寧靜的慢時光。

歡慶開幕， 星巴克推出設計概念取自花東落羽松特色的元素， 並巧妙融入星巴克核心意象及門市獨特建物外觀， 帶來一系列夢幻粉紅商品，包括「羽杉秘境馬克杯」設計風格以童話故事、 特殊晶鑽花紙為特色， 在杯面呈現如畫般的秋色落羽松與河面波光粼粼場景，相當精緻。



粉色編織提袋。(圖/品牌提供)

呼應本次童話莊園夢幻風格所設計的「粉色編織提袋」， 以簡約俐落的外觀，搭配皮革編織時尚元素， 以及星巴克外帶杯造型發想，隨身帶著走的時尚配件「 粉女神經典隨行杯袋」，粉色浪漫迷人， 保有星巴克品牌的時尚和精緻感，生活配件讓你實用也很時尚。

本次也推出與在地連結的點心「烤甘薯生乳捲」， 以生乳捲做口味變化，內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油， 綿密的口感加上鬆軟的蛋糕體。另一款特色輕食為「 剝皮辣椒雞肉堡」，以「剝皮辣椒」風味入菜，搭配靈魂組合「 雞肉」，剝皮辣椒的微微辣口、清爽的風味，拌炒香嫩多汁的雞肉， 夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，中西合併的多元風味。