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美國國務院人士異動 亞太副助卿藍墨客掌台灣、中國事務

藍墨客兩度派駐北京大使館，嫻熟中國事務。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/30 15:05
美國國旗、中國國旗示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

美國國旗、中國國旗示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國務院29日宣布，任命資深外交官亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）為國務院新任中國與台灣政策最高官員，接任新職務後，層級不變。

國務院在聲明中表示，藍墨客將執掌東亞暨太平洋事務局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）的中國事務協調辦公室（Office of China Coordination）及台灣事務協調辦公室（Office of Taiwan Coordination）。

國務院指出，藍墨客在外交界資歷匪淺，曾任主掌日本、韓國、蒙古、澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務的亞太副助卿。他兩度派駐北京大使館，嫻熟中國事務。

國務院強調，地緣政治牽涉龐雜，挑戰重重，中國事務協調辦公室身負重任，須執行美國對中國所採的「投資、結盟、競爭」路線，推動開放與兼容並蓄的國際體系。

路透社指出，去年設立的中國事務協調辦公室，又稱「中國所」（China House），旨在協調各區域局處的中國政策，但被外界詬病，決策系統本已複雜，多了這單位，只是更添複雜度。

目前華府的對中政策著重在美中降溫，避免衝突，藍墨客之上任應不會改變此一路線，但應能對飽受批評的官僚網注入一絲活力。

儘管美中之間歧見難弭，科技制裁你來我往，但拜登（Joe Biden）政府仍試圖確保對話暢通。過去數月以來，美國高官接續訪中，盼能為年底的拜登與習近平會晤鋪路，但目前尚難言拜習會能否成局。

美國國務院人士異動 亞太副助卿藍墨客掌台灣、中國事務
美國國務院亞太副助卿藍墨客（圖／國務院網站）
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