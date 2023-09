美國國務院人士異動 亞太副助卿藍墨客掌台灣、中國事務

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國國務院29日宣布,任命資深外交官亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)為國務院新任中國與台灣政策最高官員,接任新職務後,層級不變。

國務院在聲明中表示,藍墨客將執掌東亞暨太平洋事務局(Bureau of East Asian and Pacific Affairs)的中國事務協調辦公室(Office of China Coordination)及台灣事務協調辦公室(Office of Taiwan Coordination)。

國務院指出,藍墨客在外交界資歷匪淺,曾任主掌日本、韓國、蒙古、澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務的亞太副助卿。他兩度派駐北京大使館,嫻熟中國事務。

國務院強調,地緣政治牽涉龐雜,挑戰重重,中國事務協調辦公室身負重任,須執行美國對中國所採的「投資、結盟、競爭」路線,推動開放與兼容並蓄的國際體系。

路透社指出,去年設立的中國事務協調辦公室,又稱「中國所」(China House),旨在協調各區域局處的中國政策,但被外界詬病,決策系統本已複雜,多了這單位,只是更添複雜度。

目前華府的對中政策著重在美中降溫,避免衝突,藍墨客之上任應不會改變此一路線,但應能對飽受批評的官僚網注入一絲活力。

儘管美中之間歧見難弭,科技制裁你來我往,但拜登(Joe Biden)政府仍試圖確保對話暢通。過去數月以來,美國高官接續訪中,盼能為年底的拜登與習近平會晤鋪路,但目前尚難言拜習會能否成局。



美國國務院亞太副助卿藍墨客(圖/國務院網站)