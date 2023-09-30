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日本迎來海嘯觀光潮 遊客只去東京？

日本政府盼遊客能將目光放在其他城市，讓東京喘口氣

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/30 13:57
東京塔（圖／Unsplash_ Robby McCullough）

東京塔（圖／Unsplash_ Robby McCullough）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）疫後報復性旅遊，日本迎來一波波觀光客，今年想去東京的民眾，建議改個機票。日經亞洲報導，外國旅客似乎對東京情有獨鍾，全湧入這座城市，相較之下，其他城市倒顯得冷清許多。

本就是旅遊熱點的日本，在日圓走貶持續下，魅力無法擋。根據最新官方數據，今年8月日本迎來了216萬名外國遊客，約已回到2019年疫情前水準的86%。不過，外國人似乎獨鍾首都，外籍遊客7月在東京住宿天數，較4年前同期增加了56.2%，其他城市卻僅增加微乎其微的0.1%。

探究原因，除了許多旅客因是首度赴日，東京當然是首選，另也與地方城市的國際直航航班尚未全面恢復有關。儘管赴日需求暢旺，日人卻遲遲未重拾出國旅遊的興趣，對國際航空業者而言，只靠單向需求，誘因不足，故並不急於重啟航線。

想當然耳，需求高也推升住宿價格。先前就有數據顯示，日本高端飯店1至6月房價漲幅快過紐約、倫敦，而根據美國房地產分析公司CoStar最新公布的8月數據，東京飯店平均房價已來到一晚23,077日圓（新台幣4,983元），較2019年同期高出28%。

為了分散客源，同時避免過度觀光的苦果，官方正想方設法吸引遊客赴其他城鎮旅遊。今年3月，日本政府推出計畫，要將外國旅客待在鄉村的天數從2019年的平均1.4晚增至2025年的2晚。日本觀光廳也在全國擇了11個模範觀光景點，將挹注資金帶動地方觀光產業，吸引外來客。

此外，日本最大旅行業者JTB正推新旅遊路線，從東京連結面向日本海的北陸地方（Hokuriku），再至大阪。JTB今年也推出了九州、四國等西南島嶼的遊程，盼旅客多多賞臉。
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