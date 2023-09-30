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台北文華東方精品半自助餐　四大主食超搭健康高級沙拉吧

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/30 11:30
文華Café將於10月2日起推出精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」。（圖/文華東方）

文華Café將於10月2日起推出精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」。（圖/文華東方）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois) 推出精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」，將於10月2日起的週一至週四午間時段吃的到！

由餐廳主廚林禹德領軍推出系列來自全球各地的經典美味佳餚，除了豐盛的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，還有由行政西點主廚趙崇曦精心打造繽紛誘人的精品級甜點吧，每季並推出四種精選單點主餐，包括：「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」、「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」、「嫩煎挪威鮭魚」、「鮮蟹海鮮燉飯」等，每位1,380元+10%起。

首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感與風味，配上肉質彈牙鮮美的澎湖龍蝦，搭配松露紅酒醬，帶來最豐美澎湃的海陸雙重美味享受，每位僅需1,980元+10%。

肉食控絕不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」，主廚將宜蘭葛瑪蘭的戰斧豬以低溫63°舒肥一小時，再爐烤上色，外酥內嫩又多汁的口感，再搭配特調焦糖蘋果醬和焦糖無花果，酸甜中保留肉汁香氣，份量十足且縈繞口中的肉香，令人食後有著大大的滿足感，每位1,680元+10%。另有以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」，配上翻炒的米型麵、孢子甘藍和風乾小番茄增加清爽口感，最後擺上厚實的嫩煎鮭魚，魚肉與米型麵在舌尖交織出豐富層次，每位1,680元+10%。

「鮮蟹海鮮燉飯」則以長時間燉煮的海鮮高湯加入蟹肉拌炒，加上豐富的海鮮包含蝦仁、干貝、淡菜和蛤蜊，最後佐上奶油和起司，入口充滿鮮甜海味，每位1,380元+10%。

沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、伊比利火腿(Iberico Mafresa)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，讓賓客享受豐富多元的異國美味！

精品級手工甜點必嚐品項，包括：焦糖香蕉巧克力慕斯、反轉青蘋果派與鐵觀音鳳梨泡芙等，優雅吸睛的外形、精緻細膩的口感，每款都洋溢華麗甜美且令人驚喜的繽紛滋味！食客亦可以選擇無限暢享沙拉吧、主廚例湯、精品手工甜點吧與鮮榨果汁、咖啡與茶，每位僅需1,080元+10%。
台北文華東方酒店文華

更新時間 : 2023-09-30 19:03 GMT+08:00

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