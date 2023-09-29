中秋後台灣蛋價再漲5元？台北市蛋商業同業公會、畜牧司這樣說

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣雞蛋風波未平，媒體報導中秋後蛋價每台斤再漲新台幣5元，農業部畜牧司今（29）日回應，蛋價調整尊重市場運作機制；台北市蛋商業同業公會理事長林天來則說，沒有這件事。

近日蛋商公會決議，蛋價每台斤批發價漲2元，目前產地價為每台斤45.5元、批發價55元，媒體引述新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻說法指出，中秋節之後雞蛋的需求量將大增，屆時價格可能會再度上揚，一口氣漲價至少5元。

林天來今日接受中央社記者電話訪問時表示，「沒有、沒有這件事。」

畜牧司則回應，並沒有獲悉產業界要開會討論再調漲蛋價，常理來說，罕見產業界短期內接連開會討論調漲，但是對於蛋價，農業部一切尊重業界的決定。

畜牧司說明，目前國產雞蛋日產量回升到11.7萬箱（每箱200顆），產蛋率依舊未達7成、約6成9，不過有比之前日產量11.55萬箱時的產蛋率6成8微升；惟對照已現代化飼養統進統出，初期產蛋率9成，2年後汰換仍有8成，依舊偏低。

畜牧司也說，目前國產雞蛋供應可滿足市場需求，現在規劃每月進口200多萬顆，供應加工業者調度使用，不會上架通路銷售；若國產雞蛋上架銷售的缺口有擴大到必須仰賴進口雞蛋補充，則會直接進口國外原裝盒蛋上市。