敘日推「秋冬海陸盛典」暢吃戰斧牛排、天使紅蝦等頂級食材

迎接雙十連假，交通便捷， 位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至 10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、 晚餐餐期至敘日用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、 福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百 匯，包含爐烤美國肋眼牛排、 清蒸松葉蟹與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。

此外敘日全日餐廳亦於10月5日推出全新一季主題餐檯「 秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌， 包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、 僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、 辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、 濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等， 此外秋冬必吃的肥美海鮮，亦同步推出「板煎天使紅蝦、 清蒸松葉蟹」及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。

而延續熱烈好評的位上「清蒸松葉蟹」，10月將持續供應至10月 31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹， 僅使用蒸烤箱清蒸30分鐘左右至肉質熟透， 保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味， 本季再獨家合作軒尼詩雲霧之灣白酒與台階酒廠典藏紅酒暢飲優惠， 暢飲優惠售價599元起，其中以清爽水果香氣為亮點的白酒「 雲霧之灣白蘇維濃白酒」搭配海鮮，絕對是最對味的一大享受。 以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用， 孩童無法列入人數計算。