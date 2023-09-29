頂峰聯名！高雄英迪格酒店攜手橘焱胡同集團 推胡同烤肉•A5和牛漢堡排套餐

暑氣漸退，光影漸入黃澄澄景色，正是胃口大開的季節，想滿足老饕們挑剔的嘴，高雄英迪格酒店攜手橘焱胡同集團自本月起推出胡同烤肉套餐和日本A5和牛漢堡排餐，分別於Pier No.1高空露天酒吧和一樓CRAFT咖啡廳每日限量供應。橘焱胡同集團近年接連拓展餐飲版圖，現下已達9個品牌，均有不凡成績。看中其對服務的熱忱，及對美食的堅持，高雄英迪格酒店邀請胡同燒肉夜食和焱の挽肉一同開發聯名商品，Pier No.1 Bar be cue烤肉套餐搭贈調酒單人1,280+10%元，CRAFT手打炭燒和牛漢堡排每套390+10%元，絕妙食材搭配滋滋作響的感官盛宴，讓您乘興而來，滿足賦歸，洽詢專線: 07-2721888。

近期掀起風潮的日式漢堡排大舉在台北展店，現在高雄的民眾也有機會品嚐了！上月甫開新店的「焱の挽肉」是橘焱胡同集團旗下品牌，搭上這波話題開幕，廣受好評；未來在高雄英迪格酒店一樓CRAFT咖啡廳每日午、晚餐時段皆可以吃的到同樣由日本A5和牛製作的漢堡肉排，表面炙燒後鎖住肉汁，放入烤箱烘烤，迷人香味搭配上半熟溫泉蛋和胡同秘製烤肉醬，另外還有小菜及湯品，每套390+10%元，要稱霸你的味蕾。

Pier No.1高空露天酒吧位於高雄英迪格酒店頂樓，比鄰繁榮商圈和港口，一直是欣賞夜景的絕佳地點，年年都會舉辦主題高空烤肉趴，今年攜手國內知名餐飲集團橘焱胡同旗下胡同燒肉夜食，集結海陸精緻食材和調料，有著名的牛小排、焱烤雞里肌肉、雞皮、墨魚香腸、新鮮干貝搭配濃郁松葉蟹膏…等品項，送到桌前再用日式電烤爐DIY夯肉，搭配上調酒師，為此次活動調製了兩款獨特酒飲，分別命名為「頂峰之月」和「花好月圓」，調酒後味和烤肉風味絕搭，將帶給饕客味蕾不一樣的驚喜。烤肉套餐搭贈調酒每人1,280+10%元，想嘗鮮的朋友們歡迎提前三天致電預訂。

除了與胡同燒肉夜食聯名的套餐，酒吧另有美式BBQ烤肉組合，雙人套餐共1,480+10%元就可以吃到澎湃的美國 choice 沙朗牛排或豬肋排、阿根廷魷魚、生蠔等菜色，此外還能在露天的環境裡欣賞夜景，搭配沁涼爽口的生啤酒，絕對是最chill的聚會選擇! 高空烤肉趴即日起到10月31日前皆可預訂。