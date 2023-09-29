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普丁接見瓦格納前最高指官　兵變後已為俄國國防部所用

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/29 17:11
俄國總統普丁27日接見前瓦格納最高指揮官特羅舍夫（圖／路透社Mikhail Metzel）

俄國總統普丁27日接見前瓦格納最高指揮官特羅舍夫（圖／路透社Mikhail Metzel）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄國總統普丁29日會見與一名前瓦格納最高指揮官，討論志願部隊如何繼續在烏克蘭作戰，克里姆宮表明，瓦格納為俄國國防部工作。

路透社報導，這次會面凸顯莫斯科已掌握了這個傭兵組織。瓦格納（Wagner Group）集團於今年６月在已故首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）的帶領下劍指莫斯科，卻又戲劇性地在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調停下落幕。今年8月，普里格津在飛機事故中喪生

據俄媒工商日報（Kommersant）指出，在瓦格納戲劇性的24小時兵變落幕後數日，普丁（Vladimir Putin）就表示集團可以繼續參戰，但要求指揮官由特羅舍夫（Andrei Troshev）接替普里格津。

克里姆林宮此番宣稱，普丁在28日晚間會見了代號「灰髮」（Sedoi）的特羅舍夫，根據釋出的照片，俄國國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）也在場。

普丁與特羅舍夫談及，如何讓志願部隊執行各項戰鬥任務，「當然首先是在特別軍事行動（侵略烏克蘭戰爭）區域」，他也提及，特羅舍夫已在這樣的部隊裡戰鬥逾一年多，「你知道這場戰爭是什麼，要如何完成，你知道需要提前解決的問題，以便使戰鬥以最好、最成功的方式進行。」普丁還提及想要就參戰人員的社會支持問題進行討論，

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯新聞社（RIA）表示，特羅舍夫「現在為國防部工作。」來自聖彼得堡的特羅舍夫，曾在俄國於阿富汗與車臣的戰爭中，立下赫赫戰功。他曾加入特別迅速應變分隊（SOBR）並成為指揮官，也因在阿富汗的優異表現，被兩度授予紅星勳章。2016年更因在敘利亞對戰伊斯蘭國（IS）武裝份子，被授予俄國最高勳章「俄羅斯英雄」(Hero of Russia)。
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