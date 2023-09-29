台北文華東方酒店攜手頂級保養品牌　「夏日橙燦」聯名下午茶必吃甜點！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北文華東方酒店首度攜手頂級保養品牌伊麗莎白雅頓 (Elizabeth Arden) 跨界合作，自即日起至10月1日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出期間限定「夏日橙燦」聯名下午茶。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)以伊麗莎白雅頓頂級醫美「PREVAGE™ 艾地苯」系列為靈感，精心打造多款璀璨迷人的午茶美點，呈現以橙黃色夏日為主題的午後光景。

賓客享受愜意午茶時光之餘，還可獲得伊麗莎白雅頓美肌療程體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入，以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入等限量品牌贈禮，下午茶每套1,580元+10% 起。數量有限贈完為止，一起來看看有那些甜點吧！

芒果優格奶霜泡芙

造型小巧可愛的酥脆泡芙裡擠入優格奶霜，上方配上香草餅乾增添口感，頂部鮮豔的橘色圓球裡是糖漬的芒果與葡萄柚，綿密的奶霜中搭配香草餅乾的爽脆與芒果及葡萄柚的清香，洋溢美好的夏日氣息。

白桃茉莉花茶蛋糕

以茉莉花茶蛋糕為本體，擠上加入薄荷碎的檸檬奶霜，輝映伊麗莎白雅頓艾地苯系

列銀色元素的圓球則是糖漬白桃內餡，最上方的小白花花芯也同樣以伊麗莎白雅頓的橙燦主題橘色點綴，鬆軟的蛋糕與綿密奶霜入口，幸福感油然而生。

抹茶金桔草莓杏仁蛋糕

杏仁蛋糕中加入清爽的葡萄柚皮，搭配酸甜的金桔草莓醬，再擠上茶香濃郁的抹茶奶霜，最上方特別以銀粉打造閃亮質地的巧克力片裝飾，同樣呼應伊麗莎白雅頓艾地苯系列的銀色元素，抹茶與酸甜果香交織出多層次且令人驚喜的繽紛滋味。

反轉血橙塔

主廚加入呼應品牌主題橘色的血橙製成果凍，下方則以千層酥皮為基底，搭配伯爵茶製成的奶霜，最上方更以輝映伊麗莎白雅頓艾地苯系列銀色的銀珠點綴，橙香與茶香交融出層次豐富的酸甜清新風味。

巧克力慕斯接骨木莓果蛋糕

主廚特別選用最適合與莓果搭配的64%巧克力製成慕斯，配上接骨木與莓果的糖漬果醬，表面則延續伊麗莎白雅頓艾地苯系列的橙黃色主題，並以銀色小圓球點綴，巧克力苦甜的滋味與莓果酸香完美交融，綿密滑順的巧克力慕斯中帶有接骨木及莓果的酸香。

搭配午茶甜點的精彩鹹點亦延續伊麗莎白雅頓艾地苯系列的橘色符碼，包含雞肉起士捲、香檸北海道帝王蟹肉塔、柚香清酒鴨肝千層、香芒干貝凍、無花果南瓜派與野菇菲達起司鹹派，以及酒店最受歡迎的經典傳統英式司康，打造愜意優雅的夏日午茶盛宴。

「夏日橙燦」下午茶套餐價格

經典下午茶每套1,580元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另附贈伊麗莎白雅頓白茶煥活美肌保養療程療程 15分鐘 迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入，市價2,550元。

香檳下午茶每套2,180元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，以及單杯精選香

檳。另附贈伊麗莎白雅頓艾地苯類醫美緊提美肌療程 15分鐘 迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入，市價3,555元。

文華魚子醬下午茶每套4,280元+10%

餐點包含香檳下午茶點一套以及 Calvisius魚子醬 15公克，搭配法式小圓薄餅及配料。另附贈伊麗莎白雅頓艾地苯類醫美緊提美肌療程 60分鐘迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入，市價5,555元。

青隅下午茶用餐時段分別為下午 1時至 3時以及下午 3時 15分至 5時。