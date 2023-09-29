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瑞典幫派盛行槍擊死亡創新高 首相召軍警方擬對策

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/29 15:59
瑞典警方在斯德哥爾摩的街道上執勤（圖／路透社 Pontus Lundahl）

瑞典警方在斯德哥爾摩的街道上執勤（圖／路透社 Pontus Lundahl）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）北歐國家素以福利制度與社會安全著稱，然而，瑞典卻因為嚴重的幫派暴力，必須由首相召集軍方和警方的負責人，共同商討該如何透過軍警合作解決這個問題。

最近兩起幫派暴力事件分別為，27日在首都斯德哥爾摩的不相關槍擊事件，造成2人喪名，及隔日早上有一名居住在斯德哥爾摩北方城市烏普薩拉（Uppsala）的婦女，因隔壁鄰居涉入幫派糾紛，而一起成為爆炸中遭波及的受害者；在此之前，瑞典中部也發生兩起爆炸案，造成多人受傷。

事實上，瑞典政府保守估計全國約有3萬人直接或間接與幫派有關，且影響範圍已從大都市擴散至過去沒有什麼犯罪發生的近郊地區，光是這個月瑞典就有12人因為幫派犯罪而喪生，這是2019年12月以來的新高，而去（2022）年整年也有超過60人遭槍殺，這也創下歷史紀錄。

政府發布的報告顯示，2021年每100萬名國民中就有4人死於槍殺，與歐洲平均每100萬人中1.6人死於槍殺高上不少，警方將高昇的槍擊率歸因於逐漸加深的貧富差距、惡化的藥物濫用問題，以及無法有效讓移民融入社會等。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）指出，他將與軍隊指揮官和警方負責人會面，討論軍方可以用哪些方式協助警察處理幫派暴力問題，而雖然現階段軍警合作的細節不明，過去確實曾有軍方接手部分警察維護秩序的工作，讓警方可以全力專注在打擊組織犯罪上的紀錄。

去年獲得執政權的克里斯特松政府曾在選前誓言全力打擊犯罪，只是目前仍沒有拿出明顯的成果，而與最大黨瑞典社會民主工人黨（S/SAP）共組聯合政府的瑞典民主黨（SD）則忙著與S/SAP爭論誰才是造成這個窘境的始作俑者，不過可以預見的是，政府的移民接納政策將會再次受到社會嚴格的檢視。
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