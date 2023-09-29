台灣中秋連假有短暫雨　最快週日「小犬」颱風生成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象專家吳德榮今（29）日表示，「中秋連假」東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。氣象粉專則指出，最快週日（10月1日）有機會成為第14號颱風「小犬」。

中秋佳節，民眾出遊、烤肉闔家慶祝其樂融融，就怕有颱風要來攪局。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日則表示，目前93W位於關島西北方，環流型態逐漸完整，日本氣象廳已率先升格為熱帶低壓，若環流整合順利，最快週日有機會成為第14號颱風「小犬」。

該粉專在貼文中指出，因低壓逐漸穩定下來，數值模式漸能掌握到這個系統的狀況。依據歐洲模式最新的系集預報，仍預估週四（10月5日）前後將從台灣附近或巴士海峽通過機率最高，只是路徑上還有滿大的修正調整空間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步說明，主要原因是原本串聯的太平洋高氣壓，將在週日因北方西風槽線東移而減弱、斷開，93W於週日、週一（10月2日）會稍微北偏、慢行，接續週二（10月3日）西風槽線減弱後，高壓重新增強，再繼續推著93W往西移動，因此高壓減弱的幅度、鞍型場的大小，以及重新增強的速度，都會影響後續路徑變化，不確定性比較高，仍需幾天時間觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，靠近影響台灣的機率目前上升中，提醒週三至週五（10月4日至6日）有安排室外活動的朋友，這幾天須多加留意。

根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」的態度則相對保留，他表示，根據最新（28日20時）歐洲系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展成颱的機率高，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下週三至週五（4至6日）影響最大，但影響程度與其有多靠近陸地及其當時強度有關。

吳德榮說，最新美國（GEFS）系集模式模擬顯示，熱帶擾動除了偏西進行的的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。此皆為10天內的系集模擬，完整反映其「不確定性」，應持續觀察模式的調整，勿急下定論！