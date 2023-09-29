美國國務院證實6萬封電郵遭駭 報告揭露中國於全球操控資訊

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國國務院美東時間28日對外證實，中國駭客入侵微軟電郵平台竊取6萬封國務院電子郵件一事屬實，但強調外洩郵件內容不涉機密。國務院發布報告亦指出，中國在全球範圍進行資訊操控，放任將導致全球言論自由急速萎縮。

路透社27日引述一名議員幕僚說法指出，國務院資訊科技官員在簡報中指出，中國駭客從10個不同的國務院帳號竊走6萬封電郵，更有逾20個機構遭入侵。

外界再度聚焦聯邦政府對微軟資訊科技服務的高度仰賴，擔憂恐成政府資安潛在弱點。北京方面則否認是該行動的幕後主使。

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美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）28日在例行記者會被問及此事時坦言，大約有6萬封非機密郵件在本次入侵事件中被外洩，但他強調，國務院機密系統並未遭駭，外洩內容僅與非機密系統相關。

米勒表示，本起事件是國務院發現並通知微軟，目前尚未確認是犯案者身分，但美方沒有理由懷質疑是因微軟而起。

此外，美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）在一項新的報告中指出，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體，這種趨勢恐怕會讓全球言論自由「急速萎縮」。

全球參與中心特使兼協調員魯賓（James Rubin）在同場例行記者會上表示，若不阻止中國提倡「數位專制主義」、利用國際組織和控制中文媒體、收購外國媒體股分、資助網紅，並企圖攏絡外國政治菁英和記者等種種行徑，北京當局將得以「重塑全球資訊環境」，民主價值就會緩慢持續地毀滅。