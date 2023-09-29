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鹿特丹傳連環槍擊 學生槍手釀至少三死

嫌犯為鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus Universiteit Rotterdam）的學生，犯案後束手就擒，據警方表示，他目前對於調查十分配合。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/29 13:28
荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯醫療中心28日驚傳槍響（圖／路透社Piroschka van de Wouw）

荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯醫療中心28日驚傳槍響（圖／路透社Piroschka van de Wouw）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）荷蘭第二大城鹿特丹昨（28）日發生一起連環槍擊事件，一名學生先是在住宅區持槍掃射，再前往當地醫院繼續攻擊，在造成至少3人喪生後遭到警方逮捕，不過由於這類犯罪在荷蘭並不多見，警方仍需深入調查原因。

BBC報導，現有資訊顯示，32歲的槍手是荷蘭知名大學鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus Universiteit Rotterdam）的學生，遭到攻擊的伊拉斯姆斯醫療中心（Erasmus Medical Center）則屬於該校醫學院，是歐洲最大、最權威的醫學中心之一。

France24報導指出，槍手先是在自己居住的公寓附近朝經過的一對母女開槍，造成39歲的母親當場死亡、14歲的女兒在送醫後逝世，隨後帶槍前往醫院。

倖存者接受採訪時則透露，槍手從大門之外的其他地方進入醫院後，4樓首先聽到槍聲，一名46歲、在醫院擔任教師的男性遭到槍殺，槍手甚至還朝教育中心扔了俗稱「莫洛托夫雞尾酒」的土製汽油彈，以此對醫院結構進行縱火。

收到槍擊通報後，荷蘭警方迅速趕到了現場，同時還出動了包括狙擊手在內的精銳單位，醫院上方則有部署直升機時時監控狀況，不過槍手在警方抵達後並未擁槍對峙，而是束手就擒接受逮捕，據警方表示，他目前對於調查十分配合。

現階段尚不清楚槍手的犯案動機，只知道他兩年前曾因為虐待動物遭到判刑，而今（2023）年雖然因為地方販毒幫派的衝突而發生多起住宅、商店發生小規模爆炸的事件，目前無法將這起槍擊與其他犯罪事件進行連結，有待當局進一步的調查結果。
槍擊案
荷蘭
鹿特丹
槍殺

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