〈時評〉2024總統大選　國民黨對柯文哲霸王硬上弓

藍白合進入最後關鍵階段，但國民黨正準備霸王硬上弓，推動「 侯柯配」， 要讓民眾黨總統參選人柯文哲成為國民黨總統參選人侯友宜的副手， 即便萬一搭檔合作告吹，也能把最後無法取得政權的責任， 全部推到柯文哲身上。

根據目前坊間眾多民調，侯友宜和柯文哲的支持度都在伯仲之間， 互有領先，在排名第二、第三輪替， 而且都落後給民進黨總統參選人賴清德有一段距離， 但只要侯友宜和柯文哲能夠合作， 有些民調顯示將有機會拉賴清德下馬。

因此，非民進黨陣營的政治人物和支持者， 都非常期待算藍白攜手合作。可是，截至目前為止， 種種跡象都透露， 國民黨確實有意推動兩黨共推一組正副總統參選人，但選項僅有「 侯柯配」，不像民眾黨陣營希望能透過民調來決定誰正、 誰副的爭議。

對國民黨來說，無論從國會到地方勢力，規模都遠過民眾黨，因此， 國民黨推出的總統參選人怎可能屈居副手？這不僅臉上無光， 更可能會直接衝擊到立委選情，所以自始自終都規畫侯友宜為正、 柯文哲為副。

但國民黨明知在無法公平競賽機制下，比如像是民調， 柯文哲絕對不可能直接答應出任侯友宜副手， 但國民黨卻積極醞釀要柯文哲乖乖就範的氛圍。例如， 中廣董事長趙少康日前還煞有其事對外證實，他曾於9月13日和 高雄市前市長韓國瑜、國民黨前副主席郝龍斌一起餐敘，討論10月 中旬推動整合工作。問題是，這三人都是國民黨陣營人士， 沒有民眾黨的代表，這豈不是國民黨一廂情願？

當然不是，這是國民黨為藍白合作失敗預做準備， 這些人要塑造的一個氣氛是，國民黨努力推動兩黨合作， 而且透過各種管道要和柯文哲陣營溝通，最後無法成局， 是因為民眾黨方面不積極，最後責任更是在柯文哲身上。

說白一點，國民黨就是不斷放話來吃柯文哲的豆腐， 逼得柯文哲不斷對外說，「這算哪門子合作？」並且氣到在內部會議 上直接開罵國民黨「去死吧」。柯文哲很清楚國民黨的如意算盤， 藍白合雖然仍有可能，然而雙方嫌隙已久，難度只會愈來愈高。