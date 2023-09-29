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〈時評〉2024總統大選　國民黨對柯文哲霸王硬上弓

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/09/29 12:21
國民黨總統參選人侯友宜（右）28日受訪表示，對於有關民眾黨總統參選人柯文哲(左)質疑藍白合條件、不滿並開罵等，因為是傳聞，他沒了解狀況，無...

國民黨總統參選人侯友宜（右）28日受訪表示，對於有關民眾黨總統參選人柯文哲(左)質疑藍白合條件、不滿並開罵等，因為是傳聞，他沒了解狀況，無...

藍白合進入最後關鍵階段，但國民黨正準備霸王硬上弓，推動「侯柯配」，要讓民眾黨總統參選人柯文哲成為國民黨總統參選人侯友宜的副手，即便萬一搭檔合作告吹，也能把最後無法取得政權的責任，全部推到柯文哲身上。

根據目前坊間眾多民調，侯友宜和柯文哲的支持度都在伯仲之間，互有領先，在排名第二、第三輪替，而且都落後給民進黨總統參選人賴清德有一段距離，但只要侯友宜和柯文哲能夠合作，有些民調顯示將有機會拉賴清德下馬。

因此，非民進黨陣營的政治人物和支持者，都非常期待算藍白攜手合作。可是，截至目前為止，種種跡象都透露，國民黨確實有意推動兩黨共推一組正副總統參選人，但選項僅有「侯柯配」，不像民眾黨陣營希望能透過民調來決定誰正、誰副的爭議。

對國民黨來說，無論從國會到地方勢力，規模都遠過民眾黨，因此，國民黨推出的總統參選人怎可能屈居副手這不僅臉上無光，更可能會直接衝擊到立委選情，所以自始自終都規畫侯友宜為正、柯文哲為副。

但國民黨明知在無法公平競賽機制下，比如像是民調，柯文哲絕對不可能直接答應出任侯友宜副手，但國民黨卻積極醞釀要柯文哲乖乖就範的氛圍。例如，中廣董事長趙少康日前還煞有其事對外證實，他曾於913日和高雄市前市長韓國瑜、國民黨前副主席郝龍斌一起餐敘，討論10中旬推動整合工作。問題是，這三人都是國民黨陣營人士，沒有民眾黨的代表，這豈不是國民黨一廂情願

當然不是，這是國民黨為藍白合作失敗預做準備，這些人要塑造的一個氣氛是，國民黨努力推動兩黨合作，而且透過各種管道要和柯文哲陣營溝通，最後無法成局，是因為民眾黨方面不積極，最後責任更是在柯文哲身上。

說白一點，國民黨就是不斷放話來吃柯文哲的豆腐，逼得柯文哲不斷對外說，「這算哪門子合作？」並且氣到在內部會議上直接開罵國民黨「去死吧」。柯文哲很清楚國民黨的如意算盤，藍白合雖然仍有可能，然而雙方嫌隙已久，難度只會愈來愈高。
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