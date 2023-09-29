台灣誠品生活新店開幕排隊人龍湧現　這一天誠品書店24小時不打烊

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）亞洲最大「誠品生活新店」插旗裕隆城，已於昨（28）日正式開幕吸引不少人潮，尤其是位於一樓的超潮咖啡廳及B1美食街都現排隊人龍。

誠品生活新店位於捷運大坪林站5號出口出站，步行約10分鐘可到，雖然昨日艷陽高照但卻沒有阻擋民眾逛街的興致，知名當代藝術家黃本蕊的10米高白兔雕塑「太極尼尼」佇立一樓大庭迎賓，可見大小朋友爭相拍照並擺起打太極姿勢十分逗趣。

免子尼尼（Nini）是黃本蕊自2008年起的系列創作，誠品畫廊表示，「太極尼尼」以「一種牛步慢慢前進的平緩力道，不停地在輕重急緩之間，時而消時而長」的哲思。

誠品生活新店的開幕特展《AI靈感大師》今日開放參觀，由澳洲科技藝術團隊ENES S打造，21件大型裝置透過人工智慧和現場觀眾即時互動，其中在法國很紅的「靈感大師」本尊也來台灣展出，並會吐出「快樂是什麼」的精闢答案，喜歡「籤詩」的朋友也可以把它帶回家。

【開箱影片】ChatGPT可愛版！法國超紅「AI靈感大師」抵台解密快樂是什麼 誠品生活新店開幕特展亮點

CAFE!N位於1F昨日吸引民眾排隊搶喝咖啡，⼾外⽤的露營椅擺放至挑高的空間十分舒適！其為品牌和韓國頂級輕量裝備品牌HELINOX共同打造，能在都市咖啡廳裡享受戶外感，使用的三款椅款為Café Chair、Chair One、Sunset Chair；裕隆城全新限定輕食包含紅⾖⿇糬熱壓吐司、花⽣巧克⼒棉花糖熱壓吐司、BBQ雪花⽜⾁三明治等；開幕期間加入會員即贈「咖啡濾掛」⼄包。

誠品新店書店將於明日營業24小時，精彩活動一路從白天11點開館至10月1日晚間9時30分輪番上陣，由諮商心理師海苔熊打頭陣解答何為圓滿和適合，緊接著為台北週花工作室一隅有花主理人暢談從書與花草中領悟的生命哲學，更多活動請於官網查詢。

《AI靈感大師》展場影片。（影/Taiwan News, Lyla Liu）