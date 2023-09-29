ART TAIPEI 2023 亮點來囉！145家畫廊參展　主題展區水墨特展、新人特區一次看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）將於10月20日台北世界貿易中心1館登場。

ART TAIPEI 2023展場規模創歷年新高，匯聚國內78家畫廊、海外67家畫廊，跨越韓國、香港、英國等11個國家，以展區來劃分藝廊集錦 Galleries 共有123家，以新興畫廊為主的Flash展區共22家畫廊。

特別的是，今年報名畫廊達170間，突破去年報名畫廊數量150間，海外畫廊占比達46%。

主題展區包含「藝術資產與永續示範展區-水墨特展」，邀請台灣當代策展品牌bísút策畫，展出藝術家席德進、李元佳、葉世強、李重重、李華生、袁慧莉；尊彩藝術中心邀請潛心踏查台灣藝術風貌的山冶計畫藝術總監林怡華擔任策展顧問，以「復返山林」為精神核心，展出藝術家米類．瑪法琉、伊命．瑪法琉、林介文、尤瑪‧達陸、武玉玲。

MADE IN TAIWAN-新人推薦特區從65名參選者選出８位藝術家參展，包含王俞晴(采泥藝術)、林奕軒(琢璞藝術中心)、胡竣傑(傳承藝術中心)、陳佑朋(藝星藝術中心)、陳楷仁(雅逸藝術中心)、張驊(異雲書屋)、楊奕軒(名山藝術)、謝榕蔚(伊日藝術計劃)。

國際藝術講座內容著眼三大藝術版圖：當代水墨專題、東南亞藝術專題、日本當代藝術專題，邀請來自香港M+水墨策展人Alan Yeung、台灣東海大學美術系助理教授吳超然、北京墨齋負責人余国梁、印尼知名收藏家暨私人美術館Tumurun Private Museum創辦人Iwan Kurniawan Lukminto、台灣安卓藝術負責人李政勇、橫濱美術館館長Mika Kuraya、MOT東京都現代美術館策展人崔敬華、日本知名媒體 Tokyo Art Beat 品牌總監Xin Tahara等)。

「瑞士寶盛新世紀藝術獎」佳作也將在瑞士寶盛貴賓室展映，作品來自中國香港、印度、新加坡等地的六位年輕藝術家。藝術家們從「未來城市」、「數碼技術異軍突起」以及「可持續發展」等主題汲取創作靈感，通過藝術作品展現未來主義和數位藝術。ART TAIPEI 今年也特別與台灣賓士合作，即將在展場與黃敬中共同打造品牌藝術展位，展現邁巴赫的百年工藝精粹與藝術之美！

ART TAIPEI 2023 台北國際藝術博覽會

尊榮貴賓預展

10月19日（Thu）12:00-21:00

貴賓預展

10月19日（Thu）15:00-21:00

10月20日（Fri）11:00-14:00

公眾展期

10月20日（Fri）14:00-19:00

10月21日（Sat）11:00-19:00

10月22日（Sun）11:00-19:00

10月23日（Mon）11:00-18:00

展覽地點：台北市信義區信義路五段5號