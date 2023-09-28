核廢水排放後疑受中國禁令影響　日本對中水產品輸出8月大減75.7%

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）水產品出口額疑似受中國禁令影響，8月向中國的輸出額與去年同期相比大幅減少75.7%。

共同社報導，日本財務省28日發表一項貿易統計顯示，8月份日本向中國的輸出品除加工品外，魚貝類等水產品輸出額為21億8014萬日圓（約新台幣4.7億），與去年同期相比大幅減少75.7%。

日本政府8月24日開始向將福島第一核電廠核廢水（日本稱核處理水）排放入海，中國對此感到十分不滿，因此全面禁止日本水產品輸入。

從各品種來看，主要的出口產品-干貝的出口額在這期間減少了77.9%，為11億8838萬日圓（約新台幣2.56億）；鮪魚減少了84.4%，6823萬日圓（約新台幣1474萬），排放核廢水可能為水產品出口額大量減少的原因。

中國為日本水產品最大的出口市場，在中國禁止日本進口後，日本當局立刻展開對應措施，支援漁業人士。

為應對核廢水排放後謠言可能所帶來的損失，並支援漁業人士，日本當局9月決定在現有的800億日圓（約新台幣172.8億）預算中，再追加支援207億日圓（約新台幣44.7億）預算，總額達1007億日圓（約新台幣217.5億），將用於購買、保管干貝及開發新出口處等。