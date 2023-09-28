中秋烤肉烤到假肉？一招分辨重組肉、注脂肉 解析食材熱量 米血糕油脂多得嚇人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中秋節就是要烤肉，但你吃的是真正的天然肉嗎？營養師高敏敏在臉書發文教大家辨認重組肉和注脂肉，並提醒大家烤肉要慎選食材，加工品的熱量相對較高，此外，充滿油花的A5和牛雖然好吃，但一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

市場上的「肉品」需求量增加，食品餐飲業者和消費者都需要更容易取得、方便調理的產品，重組肉和注脂肉等加工組合的肉應運而生，但這些肉品跟天然肉有何分別？高敏敏在臉書貼出一張圖教大家如何分辨天然肉，只要能湯匙刮得出血水的，就是百分之百、成分單純自然的肉品。

重組肉的外觀每片大小與外型相當一致，成分包含碎肉塊、黏著劑、各種食品添加物，原料有牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等；注脂肉的油花像是蜘蛛網狀，均勻但不自然，用湯匙刮可以刮出油脂，成分有原肉、飽和脂肪、各種食品添加物。

因此提醒無肉不歡的民眾，吃東西前要了解自己吃下的食物，並建議減少注脂肉的攝取，若長期大量食用，恐危害身體健康，例如是腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔等。

（圖／營養師高敏敏臉書）

此外，在烤肉食材的熱量方面，在「平價烤肉vs.奢華烤肉」組圖清楚看到百頁豆腐、米血糕等加工品的熱量名列前茅，因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆和油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%；而充滿油花的A5和牛，50%以上都是油脂，120g)的熱量就有980大卡；戰斧豬排也不惶多讓，250g的熱量有725大卡。

最後，她也提醒，不是只有烤焦的肉才會致癌，其實只要是烤肉都有風險，因為肉類只要經過高溫燒烤 就會釋放出致癌物質，例如如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火直火上燒烤，影響更大。