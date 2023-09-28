【開箱影片】法國超紅「AI靈感大師」抵台親吐快樂秘方　誠品生活新店開幕互動首展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）誠品生活新店開幕首展《AI靈感大師》，共21件造型超療癒的大型裝置，透過人工智慧和觀眾即時互動，如同可愛版的ChatGPT，將於明（29）日登場。

《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》由澳洲ENES S藝術團隊打造，充氣式裝置裡暗藏程式碼及機器裝置，當觀眾觸碰他們後會唱歌或說話，展覽的四大靈魂角色為：靈感大師、沉睡山靈、 森之舞者與太陽神，全部皆取材自然並探索人心最深處的秘密：何為快樂？企圖在數位時代尋找幸福的秘訣。

部份展品甫完成法國展出隨即移師至誠品，靈感大師更在法國受到歡迎，為一個布滿紅色斑點的橢圓形透明充氣裝置，上面有四隻眼睛跟一個黑盒子嘴巴，圓滾滾的數位眼睛實在討喜，雖看似空洞但卻很有智慧，當觀眾到它面前拍照，它嘴裡就會吐出一張紙條上寫著關於快樂的本質，而這些答案是透過人工智慧即時生成，觀眾也可以將自己喜歡的答案帶回家。



靈感大師法國展出受到歡迎。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

ENES S創辦人Nimrod Weis今（28）日親自來台導覽，Weis曾於14年前台灣展出，此次展覽使用大量產生即時互動的電腦都是台灣製，他告訴本報他看過幾乎所有「靈感大師」關於什麼是快樂的回答，有些根本是胡言亂語，有些則充滿哲學性，他自己最喜歡的回答是「我只是一個人類。」

所有作品全部皆為互動裝置，創辦人認為，重要的不是作品本身，而是人們如何與其互動，他希望讓所有大人及小孩都玩的不亦樂乎，帶來身體及心靈上的刺激。

此次以挑高的500坪場地為靈感製作的兩件新品，分別為位於展場中央、1,100公分高的「森之舞者」及「太陽神」， 前者為倒立的舞者，當觀眾從它雙手經過後它會撥放輕快的曲調，圍繞在它周遭的則為「沉睡山靈」，這些馬鈴薯狀的山靈依偎著彼此，與其互動則有意想不到的驚喜。

像素畫「太陽神」坐落於展場一邊，觀眾須拖鞋並爬上充氣式階梯後即可和作品互動，其為限地製作也是首度全球亮相，該作品重視的是「旅程」，將尋找快樂的過程視為一段冒險，在爬上桃紅充氣階梯後旅程就此展開，至於目的地就不是這麼重要了。

展覽將於9月29日3樓實驗場展至2024年1月14日，購票請前往官網查詢。

開箱影片。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)