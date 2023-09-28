川普挾6成支持2度缺席黨內辯論 競爭者爭相攻擊迴避其法律困境

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）2024年美國總統大選共和黨初選競爭火熱，民調支持近6成的川普27日缺席第二場黨內辯論成眾矢之的，然而所有對手都迴避了川普的法律困境。

官司纏身的川普（Donald Trump）缺席黨內初選首輪辯論，但絲毫不影響他的領先地位。今日他再度缺席於加州錫米谷（Simi Valley）雷根圖書館舉辦的第二場辯論，選擇前往關鍵戰區密西根州，與罷工爭取加薪的汽車業工人見面。至於11月8日在邁阿密舉行的第三場辯論，也傳出這位前總統無意參加。

川普的缺席，也成為本場辯論的核心議題，７位對手輪番上陣、炮火猛烈，意圖撼動其領跑局面。佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）抨擊川普搞失蹤；前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）表示，川普跳過辯論是因為害怕面對選民，「害怕站在台上為自己的政績辯護，」並譏諷川普逃避（ducking）的行徑根本「唐老鴨」。

被問及如何打敗川普的民調絕對優勢，迪尚特表示，「民調不會選出總統，是選民選出總統。」事實上，川普民調一直居高不下，華爾街日報9月初發布的數據顯示，川普支持率近6成，緊追在後的迪尚特僅有13%。NBC News本月一項民調也證實，川普比迪尚特領先約43個百分點。

儘管川普面臨4起刑事案件，包括涉嫌不當處理機密文件、掩蓋選前向成人片影星支付封口費而偽造商業記錄、意圖推翻2020年總統大選結果以及涉嫌逆轉2020年選舉喬治亞州敗選結果，累計共91項重罪指控，民調依然強勁不受影響。

迪尚特可望在第二場辯論中取得突破，以化解人們對他是否有能力打敗川普獲得提名的疑慮。然而，迪尚特的民調近幾週來持續下滑，在新罕布夏州的排名更自第二位掉落到第五位。

Politico指出，儘管辯論會上七位競爭者就川普、TikTok及其他議題爭辯，但弔詭的在於，幾位黨內對手抨擊川普，但並非基於他的法律困境，也避開提及此事。但川普背負的多項起訴，有可能使得這位人氣王與競選活動脫軌，川普明年出庭日更將是美國共和黨初選日程的重中之重。