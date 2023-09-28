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放膽做夢．想像可能！臺灣企銀向校園學子發出創意召集令

By 台灣英文新聞
2023/09/28 16:58
照片由臺灣企銀提供

照片由臺灣企銀提供

臺灣企銀為推動金融科技創新發展，匯集校園科技創研能量，以培育未來金融科技生力軍，去年首度舉辦「第一屆校園金融科技創意挑戰賽」，廣受熱烈迴響，吸引近千位學生參與，187件作品投稿參賽。為持續招納具未來潛力的青年才俊並精進該行數位服務，今年再度舉辦「2023校園金融科技創意挑戰賽」，以「放膽做夢．想像可能」為競賽主軸，冀以學子們在金融領域勇於跳脫框架，應用所學強化創意思維，帶動創新。

臺灣企銀表示，這次參賽機會難得，學生不僅能在金融科技領域展現創意和才華，還能與業界專家進行交流互動，累積職涯競爭力與實戰經驗，且此次競賽共設置前3名與最佳潛力獎1名，冠軍可獲新臺幣(以下同)10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元，最佳潛力獎2萬元，總獎金高達20萬元，歡迎各大專院校高手即日起至今年10月30日止，至臺灣企銀官網踴躍報名。

此外，為激發行內員工創新發想，培養具潛力的金融創意人才，以推動該行優質服務及數位轉型發展，現正舉辦「第二屆全行金融創意競賽」，競賽主題包羅萬象，不限數位科技、流程優化及創新業務拓展均可提案參賽，期望激盪內部金融專業與創意發想，並促進團隊合作，創造出更具前瞻性和實用性的解決方案，驅動企業永續及數位雙轉型。12月決賽當日將選出前3名與佳作1名，並提供競賽獎金，鼓勵員工持續創新及自我挑戰的精神。

臺灣企銀近年積極推動數位金融發展，表現尤其亮眼，備受各界肯定，連獲國家品牌玉山獎、CSEA卓越客服大獎及TSAA台灣永續行動獎等多項獎項，前陣子更榮獲卓越銀行評比為「最佳數位金融服務」銀行，該行數位金融發展以SCDI 為核心價值策略，透過S(Sense of Security)安全感、C( Customer First)客戶優先、D (Design Thinking) 設計思維、I (Innovation WOWs)創新驚艷等四大面向推動數位轉型，為客戶打造有感數位金融優質服務，更積極培育數位人才，透過深入校園產學交流活動及舉辦內部創意競賽方式，挖掘並廣納優秀潛力人才，為金融業界注入嶄新活力。

更新時間 : 2023-09-28 20:53 GMT+08:00

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