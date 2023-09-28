Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北表揚4位師鐸獎得主　感謝教師引領孩子開啟夢想旅程

By 台灣英文新聞
2023/09/28 17:00
112年「師鐸獎教師-幸福箱伴 夢想啟航記者會」大合影。（照片來源：新北市教育局提供）

112年「師鐸獎教師-幸福箱伴 夢想啟航記者會」大合影。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市教育局今(28)日舉辦2023年「師鐸獎教師-幸福箱伴 夢想啟航記者會」表揚活動，邀請新北市4位師鐸獎得獎教師分享帶領孩子完成夢想的溫馨故事，傳遞教師對教育學子的用心，同時傳達學生們真摯的回饋，啟動善的循環。

教育局長張明文表示，師鐸獎是身為一位教師的最高榮譽，得主是教育界的典範，值得學習，新北市特別為4位得獎教師量身打造「幸福箱伴 夢想啟航」客製化紀念旅行箱，象徵教師們的用心引導孩子開啟實現夢想的旅程，感謝教師們孜孜不倦。

沙崙國小林惠珍校長秉持著「公平」與「品質」的態度與精神，希望為所有學生打造幸福校園，讓每個孩子不分家庭與背景，都能得到同樣的學習資源與機會；曾獲「112年新北市新莊區聯合獎助學金」的黃業源同學是新住民第二代，家中經濟狀況不佳，由於之前都在越南讀書，剛來到臺灣時既拿不到身分證、也沒有國小畢業證書，為了學中文報名光華國小補校華語補救教學；時任校長的惠珍校長除了鼓勵他在辛苦的環境下，仍要以積極態度面對人生，同時惠珍校長也四處奔走，讓他能順利取得身分就讀正規國中課程，因此黃同學也比別人更努力，成績也從中後段來到班上第一名，黃同學也特地手寫一張中文的卡片感謝校長。

中山國中范筱蓉校長認為教育就是「支持孩子、相信他們的天賦與能力」，每個孩子都是獨一無二的，喜歡念書就努力幫他提升學業成績、喜歡運動就全力幫他找到賽事成就感，在校園裡，校長會以「DJ夏宇」名進行午間廣播，並開放「夏宇信箱」讓孩子寫信給校長分享生活點滴；其中忠實觀眾邱善威同學最喜歡聽「DJ夏宇」的廣播，時常寫信到「夏宇信箱」分享著自己上學快樂的點滴，邱同學回憶國中時曾參加技藝競賽，可惜沒有獲得好成績，畢業時再去找筱蓉校長聊天，沒想到校長還記得她當時得到的名次，還給她很多鼓勵，於是她繼續參加「新北市學習歷程競賽」獲得特優的佳績，獲獎後，她第一個想分享喜訊的就是筱蓉校長。

鶯歌工商蕭正一主任將藝術教育推動到社區，籌創「忘年之膠彩畫會」，指導照顧社區裡的新住民或年長弱勢者學習膠彩畫及水墨畫近20年；其中新住民越南籍學生陳芳草小姐是「忘年之膠彩畫會」的學生，因為自己的婆婆10年前也是正一主任的學生，所以自己也想報名主任的課。正一主任都很耐心的跟學生講解並示範，也常常把他自己昂貴的顏料提供給學生使用，陳小姐說，新住民的我們剛來到台灣很需要別人協助與幫忙，所以很慶幸有位關照教導自己的蕭主任，提升了繪畫的技藝，讓自己對藝術繪畫更加有信心，會更努力去學習。

新莊國中張美蓮教師常說，「發現孩子獨特亮點，給予舞台、展現自我」透過競賽帶領學生成長，從訓練的過程中鼓勵孩子，讓學生們知道得獎並非唯一目標，而是讓自己有所進步、有所收穫；吳品妮同學國中時經過美蓮老師指導訓練參加「台灣閱讀協會全國英文創意說書比賽」、「在地敘事SUPER少年魅力口說營」等英文口說比賽榮獲佳績，她說，美蓮老師在指導學生時都會給予很多的鼓勵及建議，讓她每次參賽都信心滿滿；平常在校園中美蓮老師也不忘關心學生，當她在會考前的低潮期時，美蓮老師總會觀察到她的情緒不太對勁，會主動找她聊天、安撫她的情緒。吳同學說，學生不太會去比較哪個老師有比較多豐功偉業，而是用心去感受哪位老師是真誠對待學生的，美蓮老師絕對是毫無懸念的第一名用心。

更新時間 : 2023-09-28 20:53 GMT+08:00

最受歡迎

112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議
【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議
【更新】南台灣屏東明揚科技廠房氣爆釀重大死傷•4消防員殉職 兩高層各以6百萬、5百萬交保
【更新】南台灣屏東明揚科技廠房氣爆釀重大死傷•4消防員殉職 兩高層各以6百萬、5百萬交保
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【2023淨零排放路徑圖報告】 太陽能、電動車助攻 全球能源總署倡提早達標淨零碳排
【2023淨零排放路徑圖報告】 太陽能、電動車助攻 全球能源總署倡提早達標淨零碳排