新北市社會局長李美珍中秋慰訪林口各社福機構　致贈加菜金及蘋果

中秋節前夕，新北市社會局長李美珍、 副局長吳淑芳代表市長於28日上午前往位於林口山區的街友中途之 家「觀照園」，以及位在林口社會住宅的身心障礙者小作所、 日間照顧中心、社區家園，和專供受暴婦女庇護的向日葵小屋、 好好時光咖啡館及安置弱勢兒少的類家庭等慰問， 李美珍除致贈加菜金及蘋果禮盒，祝福大家佳節快樂、平平安安外， 並一一鼓勵工作人員堅守崗位，做好兒、少、婦、障、 街友等各項社會福利服務。

「觀照園」主任黃梅英表示，目前在園內的街友有20位， 其中經職業培訓和媒合，已有3位擔任保全、4位到清潔公司任職， 在下班後再回到園內宿舍居住，以節省房租開銷， 同時社工輔導理財和儲蓄觀念，等將來存了一桶金， 這些街友便能重返社會。

李美珍表示，觀照園位於林口臺地，周邊風景秀麗， 又能遠眺八里海濱，附近登山步道有多條， 園內也有街友經由綠手指培訓後，栽種各項蔬果， 若能培訓街友成為導覽員，將來可以為上山的遊客導覽園區， 烹煮花草茶在棚架下休憩，可以激發街友人生價值， 亦能融合民眾與街友。

隨後李美珍一行下山轉往林口社宅慰問小作所及日照中心。 育成基金會執行長賴光蘭表示， 小作所學員都有安排各項生活自立課程，以及音樂律動美術等， 有些學員展現藝術天賦，中心內各幅風景畫作，皆是學員所創作， 同時接受愛心廠商委託，由學員幫忙簡易加工幼兒圖書繪本等。

李美珍等人和小作所學員一起手作圖書加工， 同時與日照中心的學員玩擲骰子PK遊戲， 有學員在獲得分數小沙袋後，還大方地分享給李美珍。 向日葵小屋及好好時光咖啡館是新北市社會局為受暴婦女增能三合一 的計畫方案，包含居住、孩子照顧及就業輔導等， 委由勵馨基金會辦理， 該會林口服務中心主任李玉華帶領參觀小屋內各項貼心布置。 諮商心理師陳瑀昕表示，考量目睹兒的療癒和復原， 小屋內有各項小動物、車輛、小公仔等玩具， 讓孩子透過遊戲慢慢引導；另有一間專供婦女抒發情緒的空間， 以及讓孩子下課後補充能量的小食堂。

李美珍表示，勵馨基金會運用專業的社工及經驗， 為新北市受暴婦女及家庭提供最溫馨的服務，小屋內無論空間設計、 色彩、布置、音樂等，讓人走進去即有療癒的能量。

李美珍說， 感謝所有社福機構和團體一線工作同仁平時的付出與關懷， 不論街友、身障朋友或婦女、兒少等，均能獲得妥善的照顧， 新北市轄內52家社福機構，在佳節前都能同樣獲得加菜金， 代表市府對大家的感謝心意。