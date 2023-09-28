思覺失調症發病前有徵兆 治療要趁早 健保給付「長效針劑」可保護腦部、降低復發率

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）思覺失調的病友其實承受很多社會的污名，為了增進大眾對於思覺失調症的認識，彰化基督教醫院於27日舉行衛教記者會，提醒大眾絕對不能忌諱就醫，思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的2至5年。

今年40歲左右的「阿正」，當兵期間個性驟變、言談紊亂與胡思亂想，經評估為精神疾病而除役，後續定期回診治療；兩年後才得知自己罹患的是思覺失調症，一時無法接受，而後出現情緒起伏加大、行為混亂等惡化症狀，高達15次住院治療。

所幸，阿正自6年前接受長效針劑治療後，病況與認知功能獲得明顯改善，不僅自學習得一手好廚藝，成為家中主要照顧者；甚至會主動關懷別人，幫助其他病友尋求支援，找回人生的自主權與幸福快樂。

鹿港基督教醫院副院長、彰化基督教醫院精神醫療體系邱南英主任表示，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，是異質性也是最嚴重的精神疾病，為一些精神症狀和徵兆組合的症候群，包括思考、情感、言行、感官知覺、認知等各種功能障礙等。不同亞型的思覺失調症，表現也有差異。

據統計，思覺失調症的盛行率約0.2至2.0%，全台灣約有13.4萬名患者，男女比率差不多。多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年。

思覺失調症的成因相當複雜，不是單一因素所造成的，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。

如何及早發現思覺失調症的警訊呢？邱南英表示，從腦部結構來看，思覺失調症病友的大腦腦質會委縮、腦室腔變大，其他症狀表現則分為正性（如妄想、幻覺、怪異的言行、僵直）、負性（如面無表情、社會退縮、消極）、情感（如焦慮、憂鬱）、認知（如注意力不集中、記憶力差、新學習能力差、執行能力不佳）、其他（如失眠、菸癮、自殺）等。

彰化基督教醫院精神醫學部陳力源主任補充，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」（Delusional Atmosphere）的情況。前述病友「阿正」大學時曾到海邊游泳，一度覺得渾身沉重、使不上力，便是腦部健康出現變化所引起的思覺失調症前趨症狀。

思覺失調症可以治療嗎？邱南英表示，面對精神病，絕對不能忌諱就醫是最重要的，思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的2-5年。急性期一般以抗精神病藥物為主，搭配心理社會處置；慢性期則進行精神復健治療與規則使用抗精神病藥物。非藥物治療，各種的心理社會處置（如支持性心理治療、家族治療、團體心理治療、社交技巧訓練、復健治療、産業治療與居家治療等）都非常重要，家屬和親朋的支持也是重點。

如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病的風險也較高。更值得注意的是，思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10至20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。

一旦確診思覺失調症，應盡快介入治療，目前國內外治療趨勢都將長效針劑列為第一線治療選項，健保署也於去年和今年分別編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早優先使用長效針劑。

陳力源表示，相較於口服藥物，長效針劑便利性較高，有助提升思覺失調症病友的用藥順從性，且從藥物動力學來看，也較能穩定維持藥物在血液中的濃度，保護腦部功能，降低復發機率，減少4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險，進而幫助長期穩定控制病況，保有更好的生活品質，甚至有機會回歸正常的生活。