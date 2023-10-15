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國際知名密碼學者Tanja Lange：採用後量子密碼系統 台灣無法等

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/15 08:30
國際知名密碼學家 Tanja Lange 博士 ９月 26 日在線上演講中接受池安量子科技（Chelpis Quantum Tech）量子...

國際知名密碼學家 Tanja Lange 博士 ９月 26 日在線上演講中接受池安量子科技（Chelpis Quantum Tech）量子... (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導) 隨著新科技不斷飛速推展，駭客攻擊也因此魔高一丈，而擁有超強運算能力的量子電腦可行性已被證明，伴隨而來公鑰密碼系統遭破解的討論也與日俱增。尤其台灣在全球供應鏈、地緣政治的重要角色，近年成為全球駭客攻擊熱區，資安威脅攀升，因此一國際知名密碼學家近日就呼籲台灣政府，應加快因應資安與量子電腦威脅，將現有系統遷移並整合至後量子密碼（Post-Quantum Cryptography）層級。

目前在荷蘭愛因霍芬科技大學任教的密碼學家 Tanja Lange 博士，她長期研究如何將代數幾何、密碼學理論導入現實世界的資訊安全中，研究重點涵括橢圓曲線密碼學及後量子密碼學。享譽盛名的 Tanja 博士經常在密碼、資安相關的學術會議上擔任講者，撰寫超過100多篇學術論文。

近日一場由台灣量子安全遷移中心主辦的線上演講中，Tanja 博士指出，量子電腦不僅可以運用在氣象科學、加速藥物開發等對人類有益的發展，但同一時間，若有不懷好意的駭客取得量子電腦，就可以武功倍增來進行機密刺探、修改資料與對話記錄。

「因此，密碼學實在太重要了，舉凡app、網頁瀏覽器上的訊息傳送都有它防守的身影，保護資訊在傳輸過程中不被側錄攻擊, 另外，現今網銀與提款機交易中，密碼學也扮演關鍵角色以維持正常運作」，Tanja 博士說道。

雖然外界相信量子電腦有強大運算潛能，以目前技術發展來看運算能力仍有限，專家預測量子電腦要到足以執行超強運算能力並破解多數密碼系統，仍要再十年才能實現，不過，現在不懷好意的駭客已提前布局，先收集機敏或極富經濟價值的資料，一旦量子技術到位，駭客就可以前來收割。

Tanja 博士也示警：「如果你認為你的資料沒有被駭，那我可以告訴你，你的資料可能還不只掌握在一組人馬手裏。」「等到哪天量子電腦出世，他們就有辦法破解密碼飽讀你的電子郵件與訊息，查看你的一舉一動。」

「量子電腦是強大到能暴力破解你的電腦，破解現行公開金鑰密碼系統存取你被保護的資料，所幸許多密碼學家已預料到此情境與威脅，投入開發能對抗量子電腦威脅的密碼學系統，2006 年開始就有相關議題的正式國際討論」，她補充道。

除了有遠見的密碼學家，許多資安公司也開始進行後量子密碼系統的遷移工作及。整體而言，這些後量子密碼學主要理論分支包括格密碼學、編碼密碼學、雜湊密碼學、多變數密碼學、和橢圓曲線同源密碼學等，倡議將重要資料遷移到能抵禦量子電腦攻擊之處。

除了民間之力，一些先進國家的政府也開始訂定標準確保資安防護到位。歐盟網路安全局（ENISA）也已有相似的要求，像是法國目前正評估一套以後量子密碼學為本的驗證系統，政府也提醒民間企業加強資安意識與措施。

Tanja 博士在演講中也呼籲台灣政府應該跟進歐美腳步，採用後量子密碼系統標準，設定時程、執行方針及規範。曾與許多台灣後量子密碼學專家共事過的 Tanja 博士談話中說道，她對於研究該領域的台大學生印象深刻，她認為台灣頂尖學府遍佈後量子密碼人才，但也要海納不同國家的人才，一同合作，相信台灣在這領域能貢獻良多。

她說，台灣現在在全球半導體及電腦製造供應鏈位居要角，自是駭客攻擊竊取商業機密與勒索的首要目標，惟有採用後量子密碼系統，才能確保自己的競爭優勢及運作穩定。
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更新時間 : 2023-10-15 10:47 GMT+08:00

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